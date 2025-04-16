Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı cezaevinden tahliye edildi. 2017 yılından beri tutuklu olan Kozağaçlı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden akşam saatlerinde tahliye edildi. Kozağaçlı’nın şartlı tahliye zamanı gelmiş ancak İdare Gözlem Kurulu kararı bekleniyordu. Kurulun kararıyla birlikte Kozağaçlı tahliye edildi

Selçuk Kozağaçlı hakkında verilen karar uyarınca hapishaneden çıkarken karşısında tahliye olacak öğrencileri bekleyenleri buldu. ÇHD üyesi avukatlar da Kozağaçlı'nın tahliyesini bekliyordu.

Selçuk Kozağaçlı, hapishane önünde bekleyenlere seslendi:

“Herkese merhaba. Ben biraz sürpriz bir tahliye oldum. Ama dışarıda beni daha büyük bir sürpriz bekliyordu. Bugün tabii ki tek tahliye ben değilim, başka tahliyeler de var. Şimdi hep beraber bekliyoruz gençleri. Onları da alınca buradan ayrılacağız. 8.5 sene doldu benim bugün. Hapishane kendisine saygısı olan insanların korkması gereken bir şey değil. Kendinize inandığınız sürece, mücadelenize inandığınız sürece hapishane bu yolun üzerinde duruyor. Girilir, çıkılır. Önemli olan kendimize saygımızı, birbirimize sevgimizi kaybetmemek. Mücadele ediyoruz. Bu şekilde hayatlarımızın elimizden alınmasına izin veremeyiz. Bu şekilde bu kadar kötü yönetilen bir ülkeye izin veremeyiz. O yüzden mücadele ediyoruz. Bunun içerisinde eğer hapishane varsa endişe etmeyin. Hapishaneye bir çıkıyorsunuz. Çıkınca gayet neşeli kalabalıklarla karşılaşıyorsunuz. Mücadele etmek önemli, güzel. Umarım daha uzun, daha çok konuşuruz. Teşekkür ediyoruz.”

Kozağaçlı sosyla medya hesabından yaptıığı paylaşımla tahliyesine yönelik kutlamaları da selamladı.

Merhaba,

Hoş buldum!

Hapishanede veya dışarıda mücadele durmaksızın devam ediyor, edecek. Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz.

Haklıyız!

Biz Kazanacağız! — Selçuk Kozağaçlı (@S_Kozagacli) April 16, 2025

SELÇUK KOZAĞAÇLI 2 BİN GÜNDÜR TUTUKLU Tespih

Ebru Timtik ölüm orucunda ölmüştü

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Eylül 2020’de verdiği kararda, avukatlar Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır hakkındaki hükümler hariç diğer sanıkların cezalarını onamıştı. Ölüm orucunda hayatını kaybeden Avukat Ebru Timtik hakkında ise “karar verilmesine yer olmadığına” hükmedilmişti.

Devam eden yargılamada, 2022 yılında “örgüt üyeliği” suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Selçuk Kozağaçlı’nın, diğer bir davada “örgüt yöneticiliği” suçlamasıyla da yargılandığı belirtilerek dosyaların birleştirilmesine karar verilmişti.

Ancak Yargıtay bu kararı kısmen bozmuş ve dava süreci yeniden başlamıştı. Yeniden görülen davada savcılık, Kozağaçlı hakkında bu kez 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Mahkeme ise bugün görülen duruşmada Kozağaçlı’nın tahliyesine karar verdi.

Kozağaçlı’nın tutukluluğu uzun süredir uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyordu. Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (CCBE) ile Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere pek çok kuruluş, Kozağaçlı’nın mesleki faaliyetleri nedeniyle cezalandırıldığını belirterek serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.