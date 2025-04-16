ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 22:10
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 01:36
2 dk Okuma

Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu
Öğrencilerin serbest bırakılmasını bekleyenler Selçuk Kozağaçlı'yı da çiçeklerle karşıladı

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı cezaevinden tahliye edildi. 2017 yılından beri tutuklu olan Kozağaçlı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden akşam saatlerinde tahliye edildi.  Kozağaçlı’nın şartlı tahliye zamanı gelmiş ancak İdare Gözlem Kurulu kararı bekleniyordu. Kurulun kararıyla birlikte Kozağaçlı tahliye edildi

Selçuk Kozağaçlı hakkında verilen karar uyarınca hapishaneden çıkarken karşısında tahliye olacak öğrencileri bekleyenleri buldu. ÇHD üyesi avukatlar da Kozağaçlı'nın tahliyesini bekliyordu.

Selçuk Kozağaçlı, hapishane önünde bekleyenlere seslendi: 

“Herkese merhaba. Ben biraz sürpriz bir tahliye oldum. Ama dışarıda beni daha büyük bir sürpriz bekliyordu. Bugün tabii ki tek tahliye ben değilim, başka tahliyeler de var. Şimdi hep beraber bekliyoruz gençleri. Onları da alınca buradan ayrılacağız. 8.5 sene doldu benim bugün. Hapishane kendisine saygısı olan insanların korkması gereken bir şey değil. Kendinize inandığınız sürece, mücadelenize inandığınız sürece hapishane bu yolun üzerinde duruyor. Girilir, çıkılır. Önemli olan kendimize saygımızı, birbirimize sevgimizi kaybetmemek. Mücadele ediyoruz. Bu şekilde hayatlarımızın elimizden alınmasına izin veremeyiz. Bu şekilde bu kadar kötü yönetilen bir ülkeye izin veremeyiz. O yüzden mücadele ediyoruz. Bunun içerisinde eğer hapishane varsa endişe etmeyin. Hapishaneye bir çıkıyorsunuz. Çıkınca gayet neşeli kalabalıklarla karşılaşıyorsunuz. Mücadele etmek önemli, güzel. Umarım daha uzun, daha çok konuşuruz. Teşekkür ediyoruz.”

Kozağaçlı sosyla medya hesabından yaptıığı paylaşımla tahliyesine yönelik kutlamaları da selamladı.

Tespih
SELÇUK KOZAĞAÇLI 2 BİN GÜNDÜR TUTUKLU
Tespih
5 Mayıs 2023

Ebru Timtik ölüm orucunda ölmüştü

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Eylül 2020’de verdiği kararda, avukatlar Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır hakkındaki hükümler hariç diğer sanıkların cezalarını onamıştı. Ölüm orucunda hayatını kaybeden Avukat Ebru Timtik hakkında ise “karar verilmesine yer olmadığına” hükmedilmişti.

Devam eden yargılamada, 2022 yılında “örgüt üyeliği” suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Selçuk Kozağaçlı’nın, diğer bir davada “örgüt yöneticiliği” suçlamasıyla da yargılandığı belirtilerek dosyaların birleştirilmesine karar verilmişti.

Ancak Yargıtay bu kararı kısmen bozmuş ve dava süreci yeniden başlamıştı. Yeniden görülen davada savcılık, Kozağaçlı hakkında bu kez 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Mahkeme ise bugün görülen duruşmada Kozağaçlı’nın tahliyesine karar verdi.

Kozağaçlı’nın tutukluluğu uzun süredir uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyordu. Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (CCBE) ile Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere pek çok kuruluş, Kozağaçlı’nın mesleki faaliyetleri nedeniyle cezalandırıldığını belirterek serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Haber Yeri
İstanbul
selçuk kozağaçlı
ilgili haberler
Hapishane Defterleri : İnayet
11 Mayıs 2024
/yazi/hapishane-defterleri-inayet-295251
Avukatın ifade özgürlüğü
8 Nisan 2024
/yazi/avukatin-ifade-ozgurlugu-293989
Selçuk Kozağaçlı’nın yazıları “Hapishane Defterleri”nde
5 Nisan 2024
/haber/selcuk-kozagaclinin-yazilari-hapishane-defterlerinde-293910
ÇHD davasında karar: Beraat ve tahliye yok
11 Kasım 2022
/haber/chd-davasinda-karar-beraat-ve-tahliye-yok-269845
ÇHD DAVASI
Avukat Aydın: Dijital delil grubu orijinal değil, sahte
10 Kasım 2022
/haber/avukat-aydin-dijital-delil-grubu-orijinal-degil-sahte-269764
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hapishane Defterleri : İnayet
11 Mayıs 2024
/yazi/hapishane-defterleri-inayet-295251
Avukatın ifade özgürlüğü
8 Nisan 2024
/yazi/avukatin-ifade-ozgurlugu-293989
Selçuk Kozağaçlı’nın yazıları “Hapishane Defterleri”nde
5 Nisan 2024
/haber/selcuk-kozagaclinin-yazilari-hapishane-defterlerinde-293910
ÇHD davasında karar: Beraat ve tahliye yok
11 Kasım 2022
/haber/chd-davasinda-karar-beraat-ve-tahliye-yok-269845
ÇHD DAVASI
Avukat Aydın: Dijital delil grubu orijinal değil, sahte
10 Kasım 2022
/haber/avukat-aydin-dijital-delil-grubu-orijinal-degil-sahte-269764
Sayfa Başına Git