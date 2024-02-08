Avrupa Birliği'nde kadına şiddetle ilgili ilk yasa

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler birlik çapında ilk kez, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yasa üzerinde anlaşmaya vardı.

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Mevzuat kadın sünneti ve zorla evlendirme dahil olmak üzere birçok konuyu suç olarak sayıyor.

DW’nin haberine göre, bazı ülkelerde ilk kez, yaygın çevrimiçi şiddet biçimleri de suç olarak kabul ediliyor.

Kadın düşmanı nefret söylemi, çevrimiçi takip ve taciz, ‘cyber-flashing’ (yabancılara müstehcen fotoğraf göndermek) ve mahrem görüntülerin rıza dışı paylaşılması suç haline gelecek.

Avrupa Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yasayı ilk olarak 8 Mart 2022’de önerdi. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin hala anlaşmayı resmi olarak onaylaması gerekiyor.

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(EMK)