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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 23:57
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2024 10:36
1 dk Okuma

Ankara'da açlık grevi, İstanbul'da oturma eylemi

Koç Holding önünde bir araya gelen sendikalar, Fernas Madencilik'le ortaklığı bulunan Koç Holding’i sorumluluk almaya çağırmak için oturma eylemine başladı.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

Görseli Büyüt
Ankara'da açlık grevi, İstanbul'da oturma eylemi
Fotoğraf ve videolar: Ali Dinç/bianet

Manisa’nın Soma ilçesinde, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışırken işten çıkarıldıkları için 26 Ağustos’tan bu yana direnişte olan işçilerin, direnişi devam ediyor.

Fernas işçileri: Çalışırken ölmemek için direniyoruz
Fernas işçileri: Çalışırken ölmemek için direniyoruz
7 Ekim 2024

Direnişin 50. Gününde Bağımsız Maden İş çağrısıyla mücadeleci sendikalar İstanbul Nakkaştepe’deki Koç Holding önünde 24 saatlik oturma eylemine başladı.

Madenciler Ankara’daki nöbetlerini sürerken, Fernas’ın ortağı Koç Holding’e sorumluluk alma çağrısı İstanbul’daki eyleme DGD-SEN, DİSK/Enerji-Sen, DİSK/ Nakliyat İş Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, KATAŞ-SEN Sendikası katıldı.

"Toplu Ölüm Riskine Ortak Olma! Madencinin Hakkını Ver Koç" yazılı pankartının açıldığı eylemde sendika başkanları sırayla konuşma yaptı.

Görseli Büyüt

“Yaşatabilmek için yaşamak istiyoruz”

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, sözlerine eylemleriyle aynı zamanda Çalışma Bakanlığı önüne yürümek isteyen Fernas işçilerinin polis tarafından engellendiğini söyleyerek başladı. Konuşmasına Fernas işçilerinin sözlerini hatırlatarak devam eden Acar şunları kaydetti:

Madenciler “biz yaşamak istiyoruz” diyor. Onların sözüyle söyleyelim. “Bizler selde, depremde, bütün afetlerde devlet her sıkıştığında devletin kurumları yetmediğinde burada canlarımız pahasına o afetlere sürülen insanlarız, gönüllü gidiyoruz. Ama bizler yaşatabilmek için yaşamak istiyoruz.”

Görseli Büyüt

Acar’ın ardından söz alan Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Fernas işçisinin Türkiye işçi sınıfına örnek olduğunu belirterek, “İşçilerin mücadelesi tüm Türkiye işçi sınıfı mücadelesine dönüşmüş bir mücadeledir. İşçi ve sendika düşmanlığına karşı bir mücadele demek bir direniştir. Tıpkı Polonez işçilerinin direnişi gibi. Buradaki sınıfsal mücadele, tüm Türkiye işçi sınıfı adına verilen bir mücadeledir” dedi.

Görseli Büyüt

Fernas işçilerin Soma’da Ankara’ya yalınayak yürüdüğünü belirten KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner şunları kaydetti:

“İşçiler Ankara'da memleketin ağalarına derdini anlatmaya çalışıyor. Ağalar diyor ki ‘Bekleyin’. Bugün yola yattı arkadaşlarımız. ‘Umurunuzda değil’ diyorlar. Arkadaşlarımız yıllardır maden işçisini, inşaatçıları, taşımacıları, tekstilcileri, iş cinayetlerinde öldüren patronlara ‘Yasaları uygulayın’ diyorlar. ‘Bu madenlerde ölmek istemiyoruz’ diyoruz. Peki yanıt ne? ‘Canınız cehenneme’. Buradan Fernas patronuna o milletvekilliği zırhını arkasına almış olan Ferhat Nasiroğlu'na sesleniyoruz. İşçilerin, kardeşlerimizin kanı sizin kârınızdan değerlidir. Aklınızı başınıza alın.

İşçilerin canını yok sayanlar, işçilerinin ekmeğini yok sayanlar işçilerin mücadelesiyle karşılaşacaklar.”

Görseli Büyüt

Geçtiğimiz hafta Ankara’da Fernas işçileriyle tanıştığını aktaran Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali,
“Patron Ferhat Nasıroğlu'nu dinledim. Yarım saat boyunca mecliste patron ağzıyla konuştu. İşçilerin marjinal grupların sözünü dinlediğini, kışkırtıldığını, aslında öyle çalışma koşullarının Fernas Madende bulunmadığını ifade etti. Benim işçilerden dinlediklerimle, Ferhat Nasıroğlu'nun söyledikleri arasında korkunç bir fark var” diye konuştu. Edebali, Nasıroğlu’nun sözleri hakkında ise şunları söyledi:

Ferhat Nasıroğlu siyasi amaçlar doğrusunda hareket eden bir sendikadan bahsediyor. Bunu Meclis'in içinden siyasi ünvan omuzundayken söylüyor. İşçiler gerçeği ifade ediyor ve çok makul taleplerle hem bir vekil olarak hem de patron olarak senden hak ettiklerini istiyor. ‘Hakkımı ver’ diyor."

Görseli Büyüt

Son olarak söz alan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ise, Koç Holding’e  şu sözlerle seslendi:

"Bugün de burada Koç Holding yetkililerine sesleniyoruz. Ortağı olduğunuz Fernas şirketi işçileri kölece koşullarda çalışıp yoksullukla mahkum eden bir çalışma düzenini kurmuştur. “O madenlere girin, çalışın, bedeli ne olursa olsun biz burada işçilerin üzerinden daha fazla kâr elde edeceğiz” diyorlar. Bu işi çözüme kavuşturmak Koç Holding’in de sorumluluğundadır.

Bu iş çözüme kavuşmadığı takdirde buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Fernas işçilerinin sesini taşımak için her yeri eylem alanlarına çevireceğiz."

Görseli Büyüt

Ayrıca Ankara'da Çalışma Bakanlığı önüne yürümek isteyen Fernas işçilerine, polis engel oldu. Bağımsız Maden-İş sosyal medya hesaplarından işçilerin talepleri karşılana dek bulundukları yerden ayrılmama ve açlık grevine başlama kararı alındığı duyuruldu.

Bağımsız Maden-İş paylaşımda, "Şu an itibariyle çözüm olana kadar buradan ayrılmıyoruz, yemek yemiyoruz, kimseyle görüşmüyoruz! Elimizden gelen her yolla derdimizi anlattık, görüşebildiğimiz herkesle görüştük, aşabildiğimiz her engeli aştık. Artık sadece çözüm bekliyoruz" dedi. (AD)

Haber Yeri
İstanbul
fernas işçileri fernas madencilik soma Ankara Kurtuluş Parkı Açlık Grevi oturma eylemi
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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