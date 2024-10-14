Ankara'da açlık grevi, İstanbul'da oturma eylemi

Fernas işçilerine destek için Koç Holding önünde eylem 🗣️ @ogretmensendika Genel Başkanı @eren_edebali : Patron Ferhat Nasıroğlu siyasi amaçlar doğrusunda hareket eden bir sendikadan bahsediyor. Bunu Meclis'in içinden siyasi ünvan omuzundayken söylüyor. 📹: @alidnc4 pic.twitter.com/h7NtvII0kb

Geçtiğimiz hafta Ankara’da Fernas işçileriyle tanıştığını aktaran Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali,

“Patron Ferhat Nasıroğlu'nu dinledim. Yarım saat boyunca mecliste patron ağzıyla konuştu. İşçilerin marjinal grupların sözünü dinlediğini, kışkırtıldığını, aslında öyle çalışma koşullarının Fernas Madende bulunmadığını ifade etti. Benim işçilerden dinlediklerimle, Ferhat Nasıroğlu'nun söyledikleri arasında korkunç bir fark var” diye konuştu. Edebali, Nasıroğlu’nun sözleri hakkında ise şunları söyledi:

Ferhat Nasıroğlu siyasi amaçlar doğrusunda hareket eden bir sendikadan bahsediyor. Bunu Meclis'in içinden siyasi ünvan omuzundayken söylüyor. İşçiler gerçeği ifade ediyor ve çok makul taleplerle hem bir vekil olarak hem de patron olarak senden hak ettiklerini istiyor. ‘Hakkımı ver’ diyor."