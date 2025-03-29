Ekrem İmamoğlu: Mertlikle namertliği yeneceğiz

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe’de düzenlenen mitingde milyonlara seslendi.

Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı mitingde, İmamoğlu’nun sözlerini önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu, ardından da yapay zeka ile kendi sesi kullanılarak halka aktarıldı.

Konuşmasının başında, “Sizlere, içimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden sesleniyorum” diyen İmamoğlu, duvarların, parmaklıkların kendisini susturamayacağını vurguladı.

“Mesele sadece İmamoğlu meselesi değil"

“Sevgili vatandaşlarım, kıymetli kardeşlerim; hepinizin yüreğindeki adalet, demokrasi ve özgürlük talebini duyuyorum. Biliyorum ki burada toplanan yüzbinlerce insan, sadece Ekrem İmamoğlu için değil, memleketi için, adalet için, demokrasi için bir araya geldi. Çünkü mesele, Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. Mesele, memleket meselesidir. Mesele, ülkemizin geleceğidir.”

“Bu yüzden en çok gençler sokakta, en çok gençler ayakta! Çünkü onlar, geleceklerini çalanları sorguluyor. Onlar, alın terleriyle, emeğiyle, hakkıyla kazanmak istiyor. Ama karşılarında hep aynı düzeni, hep aynı adaletsizliği görüyorlar. Onlar, hayatlarının ellerinden kayıp gittiğini en çok hissedenler. Bu yüzden gençler haklıdır. Bu yüzden gençler meydanlardadır.”

"Hücre duvarları yok hükmünde"

“Ben, buradan, dört duvar arasından ama dimdik ayakta, sizlere sesleniyorum. Etrafımdaki taş duvarlar, demir parmaklıklar suçlular için, pişmanlık duyanlar için aşılmaz engeller olabilir. Ama benim için yok hükmündedir! Çünkü ben, hiçbir suç işlemedim! Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil, gurur duyuyorum. 6 yıl içinde devletin 1300 kez denetlediği, her seferinde aklandığımız bir belediyenin başkanıyım. 48 idari, 51 şahsi soruşturmadan alnımın akıyla çıkmış bir yöneticiyim.”

“Şimdi ise aynı devlet, yıllarca bulamadığı suçları, uydurma tanıkların ifadeleriyle bulduğunu iddia ediyor! Hadi oradan! Ben, bu uyduruk davalarda kendimi aklamak zorunda değilim. Kendini aklamak zorunda olan, hukuku siyasi çıkarları için ayaklar altına alanlardır. Yargıyı talimatla çalıştıranlardır. Beni ve yol arkadaşlarımı saf dışı bırakmaya çalışanlardır.”

"Erdoğan her hamlesi ile seçimden kaçtığını gösteriyor"

“Recep Tayyip Erdoğan, bana karşı attığı her adımla, seçimden kaçtığını, rakibinden korktuğunu gösteriyor. Kendi kitlesine bile anlatamayacağı hamlelerle, kendisini seven vatandaşlarımızı utandırıyor. Adil bir yarıştan kaçan, yargıyı baskı altına alarak seçim kazanmaya çalışan bir anlayış, milletin vicdanında mahkum olmuştur.”

“Bakın, yıllardır krizlerin sorumluluğunu üstlenmeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Dış güçler, faiz lobisi, bakkallar, fırıncılar suçlandı ama bir tek Erdoğan ve iktidarı sorumluluğu kabul etmedi! Şimdi de haksız tutuklamalarla ekonomiyi daha da batırıyorlar. 3 günde Merkez Bankası’ndaki 26 milyar dolar eridi! Ama sorumlusu kim? Erdoğan’a göre, adalet isteyen, hakkını arayan vatandaşlar!”

“Bu millet, tarihi boyunca kimseye boyun eğmedi! Sandıktan kaçanlara, milli irade hırsızlarına mı boyun eğecek? Zorbalıkla, baskıyla, hukuksuzlukla bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Ama bilmiyorlar ki, biz buradayız! Bu meydanları dolduran milyonlar, Cumhuriyetin mirasına sahip çıkıyor! Millet iradesine sahip çıkıyor!”

“Ben, size bir söz verdim: Hak yemem, hakkımı da yedirmem! Ne olursa olsun, milletin hak ettiği güzel günler için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, adil, dürüst, mert bir yarış içinde olacağım. Çünkü millet, bütün iktidarlardan büyüktür. Bütün baskılardan, bütün kumpaslardan büyüktür!”

“Kimse umutsuz olmasın. Biz kazanacağız. Adalet kazanacak. Demokrasi kazanacak. Türkiye kazanacak! Ve hep birlikte, yeniden her şeyi çok güzel yapacağız!”

CHP Maltepe mitinginde tek ses: Cumhurbaşkanı İmamoğlu

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(EMK)