Özel: Adayımı bırak, sandığı getir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle İstanbul Maltepe’de büyük bir miting düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete sert eleştiriler yönelterek, “Bugün burada Türkiye'nin geleceğine el koyuyor, demokrasiyi ve geleceğimizi savunuyorsunuz” dedi.

Ayrıca, Özel, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen Maltepe Miting'ine 2,2 milyon vatandaşın katıldığını açıkladı. Özel, "Bu millet susmayacak: Adayımı bırak, sandığı getir!" dedi.

Yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz" diyerek bugünkü Maltepe Mitingi'ni duyurmuştu. Özel, bugün yapılan mitinge 2,2 milyon vatandaşın katıldığını açıkladı.

''Selahattin Demirtaş‘ı derhal serbest bırakın''

Özel'n konuşmasından dikkat çeken noktalar:

"Bizim hayal ettiğimiz Türkiye’de cumhurbaşkanı adayları hapiste olmayacak. Ekrem İmamoğlu‘nu derhal serbest bırakın. Hiçbir siyasi partinin genel başkanı hapiste olmayacak. Haksız yere tuttuğunuz Ümit Özdağ’ı derhal serbest bırakın. Bizim demokrasi anlayışımızda iki yüzlülük, iki başlılık olmayacak. Sadece ‘Seni başkan yaptırmayacağım’ dedi diye 8 yıldır içeride tuttuğunuz Selahattin Demirtaş‘ı derhal serbest bırakın. Bugün, bu meydan Türkiye’ye bir şey öğretiyor. Yarın demokraside biz bu meydandaki bir çok parti ile rekabet ederiz, yarışırız. Ama adil, mertçe, demokratik bir yarış için, bir Türkiye için. Yani herkesin sözünü söyleyebilmesi, siyaset yapabilmesi için, bugün bu meydanda rengarengiz. Ta eski zamanlarda, ilkel kabileler zamanında, daha dinler yokken, gökkuşağında, gökyüzünde bir gökkuşağı varken o kabilelerin secdeye kapandığı resimler var mağaralarda. Gökkuşağı farklı renklerin yan yana durduğu, birbirinin içine ve işine karışmadığı, ama doğru bir yerde en güzel görüntüyü verdiği doğa olayıdır. Bugün Maltepe Meydanı ne benimdir ne başkasınındır. Gökkuşağı gibi rengarenktir. Çok kültürlüdür, çok partilidir. Ama bu meydan Türkiye’nin umududur, yarınlarıdır. Tek adamın tek korkusudur. Bu meydan birbirine düşerse, bu meydan rekabete düşerse, bu meydan ‘Benim Genel Başkanım çıksın, onunki yatsın’ derse, bu meydan ‘Benim belediye başkanım çıksın diğerininki dursun’ derse, bu meydan kayyuma, tutuklamaya, gözaltına, işkenceye, kötü muameleye, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe hep beraber isyan etmezse o zaman kötülük kazanır. Ama bu meydan bugünkü gibi durdukça, milyonlar oldukça, korkmadıkça, yılmadıkça ant olsun ki biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız."

Özel, konuşmasında Türkiye’de bir darbe planının hayata geçirildiğini öne sürerek, "Yurt dışındaki belli odaklardan icazetli bir darbe planı harekete geçirildi. Türkiye'ye ihanet eden bir avuç insanın darbe girişimine hep birlikte tanık olduk. Kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapan, demokrasiyi rafa kaldırıp ölene kadar o koltuğu bırakmak isteyen birinin ilk ve en ciddi denemesiydi. Ama bunu siz püskürttünüz, darbecileri siz yendiniz” dedi.

"Ekrem Başkan'ın yargılanması TRT’den canlı yayınlansın"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İmamoğlu’nun çağrısı üzerinden meydan okudu:

"Erdoğan'a tarihin en büyük meydan okumasını yapıyorum. Ekrem Başkan diyor ki yargılanmam TRT'den canlı yayınlansın. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Tanık yok, şahit yok, delil yok. FETÖ’den miras kalan gizli tanıklar var."

Mitingde, İmamoğlu’nun mesajı yapay zeka ile seslendirilerek alandakilere dinletildi. Mesajında İmamoğlu, "Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim!" dedi.

Özel, Maltepe mitingine yönelik engellemelere de tepki göstererek şunları söyledi:

"Meydan boş kalır, yanlış zaman dediler. Ama 19 Mart’ta yaşananlardan sonra sokağa çıkmayı yasaklayıp, bütün ulaşım araçlarını durdurarak bizi yalnız bırakmaya çalışanlara inat, milyonlar burada! Endişeyi, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık!"

"Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek isteyenleri yeneceğiz. 31 Mart’ta millet iktidarın değişim sürecini başlattı. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde bir kez, İstanbul’da ise üç kez Erdoğan’ı ve onun adaylarını yendi."

Boykot Çağrısı: "Meydanı görmeyen kanalları izlemiyoruz"

Özel, iktidara yakın medya kuruluşlarını da hedef aldı ve NTV, Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran ve Nusret’i boykot çağrısı yaptı. "Bu meydanı görmeyene gücümüzü göstereceğiz" diyerek NTV’ye mitingi yayınlaması için süre verdi. Boykot çağrısının ardından HaberTürk, mitingi telefon bağlantısıyla yayınlamaya başladı.

Özel ayrıca, iktidara yakın iş insanlarını ve şirketleri eleştirerek, "Doğuş Grubu’nun araçlarını almayacağız, Erdoğan korktukça onlar yerin dibine gömülecek" dedi.

"Mehmet Şimşek bu darbenin bir parçası"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de eleştiren Özel, "MASAK’a hazırlattığı raporla bu darbenin ortağı oldu. Dünya’daki ekonomi çevreleri artık onu bir otokratın emrindeki tetikçi olarak görüyor" dedi.

Özel, hükümetin baskılarına boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, "Demokrasiyi savunmak haktır ve bu mücadelenin yeri sokaktır" dedi.

"Mandacı" yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine "mandacı" dediğini hatırlatan Özel, "Sizin yolunuz, Meclis’i 33 yıl kapatanların yoludur. Sizin yolunuz ‘Damat Ferit’lerin yoludur. Siz 6. Filo’ya secde edenlerin safındasınız, biz ise 6. Filo’yu denize döken Deniz Gezmiş’lerin arkadaşlarıyız" dedi.

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(EMK)