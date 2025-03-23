İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "323 şüpheli gözaltına alındı"

İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere tüm yurtta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dair protestolar gece boyunca sürdü.

Ekrem İmamoğlu ve 91 kişinin Çağlayan Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edilirken İçişleri Bakanlığı 323 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

İzmir'de avukatlarda gözaltında

İzmir Barosu, AKP İl Binasına yürüyen öğrencilerden gözaltına alınanlar için görevlendikleri avukatlarının da darp edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir’de AKP İl Binasına yürüyen öğrencilerden gözaltına alınanlar için İzmir Barosu’nun görevlendirdiği avukatlarının da gözaltına alındığı bildirildi.

Barodan yapılan açıklamada, “Sokak eylemlerinde hak ihlallerini tespit etmek için baromuz tarafından görevlendirilen beş meslektaşımız avukat kimliklerini göstermelerine rağmen gözaltına alınmış ve darp edilmişlerdir. Ancak savcılık meslektaşlarımızı haksız ve hukuka aykırı şekilde gözaltında tutmaya devam etmektedir. Bu hukuksuzluk son bulana, meslektaşlarımız serbest bırakılana kadar OCAS'ı kapatıyoruz” denildi.

Öte yandan itirazları almamak için Sulh Ceza Hakimliği personelinin adliyeden çıkması üzerine İzmir Barosu avukatları dilekçeleri kapıya yapıştırdı.

İtirazları almamak için Sulh Ceza Hakimliği personelinin adliyeden çıkması üzerine İzmir Barosu avukatları dilekçeleri kapıya yapıştırdı. pic.twitter.com/rvTBDsxkQJ — bianet (@bianet_org) March 23, 2025

(ED)