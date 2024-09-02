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Yayın Tarihi: 2 Eylül 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2024 16:35
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Bağımsız Maden İş, Fernas işçilerinin çalışma koşullarını paylaştı

Bağımsız Maden İş, , "Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik'teki çalışma koşullarını teşhir ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Bağımsız Maden İş, Fernas işçilerinin çalışma koşullarını paylaştı

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik'te yedi işçinin sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından başlayan eylem 8 gündür devam ediyor.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, sosyal medya hesabından Manisa Soma'da bulunan maden ocağındaki işçilerin çalışma koşullarını yayımladı.

Görseli Büyüt

Sendika görüntüleri, “Sendikaya üye oldukları için işten atılan, 6 gündür gece gündüz direnen, jandarma tarafından saldırıya uğrayan madencilerin, milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik'teki çalışma koşullarını teşhir ediyoruz” notuyla paylaştı.

Görseli Büyüt

Sendika yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gördüğünüz su, işçiler çalışırken kesintisiz şekilde akan yer altı suyu. İşçiler sürekli kablo ve ekipmanlarla suya batık şekilde gaz kaçağı, elektrik çarpması tehlikesi olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan çalışıyor."

Görseli Büyüt

Bu gördüğünüz makine Jumbo makinesi, arkada görülen sarı lekeler göze değdiği anda hızlıca kör eden ağır kimyasallar. Videoda çatlakların kapatılabilmesi için hem kesim hem de kimyasal koruyucu işlem yapılıyor.

Görseli Büyüt

"Yönetmeliğe göre kimyasal yapılan alanda kimsenin durmaması gerektiğinden şerit çekili alan vardiya amirleri ve şirket yöneticileri tarafından kaldırılmış durumda. Madenciler kimyasala uygun koruyucu tek ekipman; gözlük, tulum, maske olmadan uzun vadede kanser, kısa vadede kör olma tehlikesi altında çalışıyor."

Görseli Büyüt

"Üstelik, ağır kimsayallar karışan yer altı sularının toprağa ve bölge halkının su kaynaklarına karışması için tek bir önlem alınmıyor. Bu sulara batık halde çalışan madenciler başta olmak üzere binlerce kişi kanserojen madde karışan sular ile yavaş yavaş zehirlenirken tek bir denetim yapılmıyor."

Görseli Büyüt

"Bırakın çalışırken düzenlemelere uygun şekilde önlem alınmasını işçilerin yemek molalarını kullanabilecekleri bir alan dahi yok. Kimyasal bidonlarının üzerinde, kablolara oturarak yemek yeniliyor."

Görseli Büyüt

Çalışma alanında yüksek yerlere çıkmaya uygun araç dahi yer almıyor. Makine üzerine çıkılmaması gerekirken üç işçi aynı anda, metrelerce yukarıda elektrik akımına kapılma ve düşme tehlikesi altında hiçbir önlem alınmadan çalışıyor.

Görseli Büyüt

"Çoğunuzun beş dakika dahi duramayacağı bu alanda madenciler günde 10 saat geçiriyor, burada çalışıyor, yemek yiyor, burada ihtiyaçlarını gideriyor. Patron Farhat Nasıroğlu milletvekili olmasına rağmen İSİG önlemlerini, yönetmelikleri, kanun maddelerini uygulamayarak suç işliyor, madencileri ölüme gönderiyor!"

maden
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