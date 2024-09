169 yazardan Fernas işçilerine destek

169 yazar ve edebiyatçı, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te sendikalaştığı için işten çıkartılan ve iki gün önce hakları için Ankara yürüyüş başlatılan işçilere desteğini ilan etti.

Yazar ve edebiyatçılar, iktidarı hak arayan işçilere yönelik şiddetten vazgeçmeye, Fernas Madenciliği müzakere ve çözüm için sorumluk almaya çağırdı:

Fernas Madencilik işçileri, Soma’dan Ankara’ya yürüyor. Hayatları için, kölelik ve ölüm koşullarına, işten atılmalara karşı, yeni Soma faciaları yaşanmasın diye yürüyorlar. İşçiler; İşçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmasını

Düşük maaşların Soma ortalamasına çekilmesini

Sendikal haklarının sağlanmasını istiyorlar. Talepler bu kadar basit ve net, bu denli hayati. Anayasal haklarını kullanan, ücret artışı ve sendikalaşma için direnen işçilere reva görülen şiddeti bu ülkenin yurttaşları-yazarları olarak utanç ve endişe içinde izliyoruz. Fernas işçilerinin yanındayız. İktidarı, işçilerin demokratik hakların kullanması engellemekten vazgeçmeye, Fernas Madencilik sahiplerini müzakere ve çözüm için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

İmzacı listesi şöyle:

A.Kadir Paksoy, A.Uğur Olgar, Abdullah Aren Çelik, Abdurrahman Ohtaroğlu, Abdurrahman Türkmen, Abdulkadir Budak, Abidin Parıltı, Adil Okay, Adnan Özyalçıner, Afşin Kum, Ahmet Güneş, Ahmet Telli, Ahmet Ümit, Algan Sezgintüredi, Ali Erkan Güneri, Ali Şeker, Aliye Özlü, Arif Berberoğlu, Arlin Çiçekçi, Arzu Cura Altunbulak, Ayfer Tunç, Ayşe Övür, Ayşe Sarısayın, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Şahin, Bahtiyar Kaymak, Barış İnce, Başak Canda, Başar Yılmaz, Bayram Sarı, Bedia Ceylan Güzelce, Belgin Bıyıkoğlu, Beyda Yıldız, Bilal Kayabay, Birgül Oğuz, Buket Uzuner, Burhan Sönmez, Bülent Akay, Bülent Güldal, Bülent Tekin, C. Hakkı Zariç, Cem Erdeveciler, Çiğdem Koç, Çoşkun Özbucak, Cuma Boynukara, Defne Suman, Deniz Durukan, Dilruba Nuray Erenler, Edip Yeşil, Emre Caner, Emre Dursun, Emrullah Alp, Eray Canberk, Erdal Dalgıç, Erdal Yıldırım, Erdoğan Aydın, Esat Şenyuva, Ezgi Tanergenç, Faruk Güçlü, Fatih Gezer, Fatma Gülara Işık Tuğcu, Fatma Şahin Gündoğan, Feyza Hepçilingirler, Figen Şakacı, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Gönül Kıvılcım, Gülayşe Koçak, Gündüz Vassaf, Güney Özkılınç, Gürel Sürücü, Halil İbrahim Özcan, Halil Özçelik, Hatice Eroğlu Akdoğan, Hatice Kaya, Haydar Ergülen, Hayrettin Geçkin, Hıdır Murat Doğan, Hüseyin Duygu, İ. Uğur Toprak, İsmail Güzelsoy, Işık Demirtaş, Kadir Akın, Kamil Tekin Sürek, Zeynep Oral, Kazım Güçlü, Korhan Atay, Lal Laleş, Latife Tekin, Levent Karataş, Leyla Şahin, Mahsun Doğan, Mehmet Ali Güner, Mehmet Ataman, Mehmet Bilal Dede, Mehmet Dağ, Mehmet Dağıstanlı, Mehmet Kılıç, Mehmet Özceylan, Mehmet Öztürk, Mehmet Said Aydın, Mehmet Şirin Bulga, Melike İlgün, Menekşe Toprak, Merih Atak, Metin Fındıkçı, Mihrap Aydın, Murat Gülsoy, Murat Özyaşar, Murat Uyurkulak, Murathan Mungan, Mustafa Güçlü, Mustafa Köz, Müge İplikçi, Müren Beykan, Nahit Kayabaşı, Nail Uyar, Nazmi Bayrı, Necdet Arslan, Nesimi Aday, Neslihan Önderoğlu, Nurhan Suerdem, Orhan Pamuk, Ömer Asaf Tosun, Ömer Faruk, Ömer Türkeş, Özer Akdemir, Özge Doğar, Özgün Enver Bulut, Özkan Mert, Özlem Akıncı, Polat Özlüoğlu, Rabia Çelik Çadırcı, Recai Şeyhoğlu, Rıdvan Hatun, Salih Öztürk, Selcan Peksan, Sema Kaygusuz, Semra Bülgin, Semrin Şahin, Serpil Gündüz, Sezai Sarıoğlu, Sibel Oral, Suavi, Suzan Kuyumcu, Süleyman Yağız, Şafak Pala, Şenel Gökçe, Şerif Temurtaş, Tahir Şilkan, Tahsin Şimşek, Tahşin Şimşek, Tarık Günersel, Taylan Özbay, Tomris Özden, Tozan Alkan, Turgay Fişekçi, Turgay Kantürk, Turgut Çeviker, Tülin Dursun, Umay Umay, Utkun Büyükaşık, Vecdi Erbay, Vedat Yazıcı, Veli Bayrak, Yasemin Özek, Yavuz Ekinci, Yekta Kopan, Zeynep Oral, Zülfü Livaneli.

(HA)