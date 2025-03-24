"Hakkımızı savunuyoruz bize coplarla, silahlarla saldırıyorlar"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, dün (23 Mart) tutuklanmasına neden olan 19 Mart 2025 tarihli operasyonların ardından, Türkiye’nin pek çok kentinde protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı.

İstanbul’da da, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de altı gündür devam eden eylemlerde, dün polis saldırısının şiddeti arttı. Yüzlerce kişi gözaltına alınırken, onlarca kişi de yaralandı.

Saraçhane’de gün sonu: Polis rastgele plastik mermi sıktı

Günlerdir Saraçhane’de direnişte olan gençler, taleplerini ve yaşadıklarını bianet’e anlattı.