ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 18:34
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 18:43
1 dk Okuma

"Hakkımızı savunuyoruz bize coplarla, silahlarla saldırıyorlar"

Bozdoğan Kemeri'nde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden ve polis şiddetine maruz kalan gençler bianet'e konuştu.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, dün (23 Mart) tutuklanmasına neden olan 19 Mart 2025 tarihli operasyonların ardından, Türkiye’nin pek çok kentinde protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı.

İstanbul’da da, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de altı gündür devam eden eylemlerde, dün polis saldırısının şiddeti arttı. Yüzlerce kişi gözaltına alınırken, onlarca kişi de yaralandı.

Saraçhane’de gün sonu: Polis rastgele plastik mermi sıktı
Saraçhane’de gün sonu: Polis rastgele plastik mermi sıktı
24 Mart 2025

Günlerdir Saraçhane’de direnişte olan gençler, taleplerini ve yaşadıklarını bianet’e anlattı.

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Saraçhane Ekrem İmamoglu
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Saraçhane’de gün sonu: Polis rastgele plastik mermi sıktı
24 Mart 2025
Saraçhane’de gün sonu: Polis rastgele plastik mermi sıktı
İstanbul Newrozu’nda İmamoğlu tepkileri: “Selahattin’i tutuklatmayacaktık”
23 Mart 2025
İstanbul Newrozu’nda İmamoğlu tepkileri: “Selahattin’i tutuklatmayacaktık”
İSTANBUL NEWROZU
Tuncer Bakırhan: Türkiye’de ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır
23 Mart 2025
Tuncer Bakırhan: Türkiye’de ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır
İstanbul’da üniversitelilerden eylem: "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil"
20 Mart 2025
İstanbul’da üniversitelilerden eylem: "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil"
"Belki bizi de tutuklarlar, bu korkuyla yaşamak istemiyoruz"
19 Mart 2025
"Belki bizi de tutuklarlar, bu korkuyla yaşamak istemiyoruz"
Sayfa Başına Git