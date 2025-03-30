Tutuklanan 19 yaşındaki Ögetürk'ün avukatı Demirci: Gençleri fişleme çabası var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının yapılan eylemlerde “Kayyıma hayır” pankartı taşıyan 19 yaşındaki Eren Ögetürk, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 25 Mart’ta tutuklandı.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Ögetürk’ün annesiyle birlikte yaşadığı ev, 24 Mart günü polislerce basıldı.

Bir gün gözaltında tutulan Ögetürk, ertesi gün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Ögetürk, savcılık ifadesinin ardından, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.

19 yaşındaki Eren’in tutuklanma gerekçesi: "Kayyıma hayır" pankartı

"Gençleri fişleme çalışması var"

Ögetürk’ün avukatı Uğur Can Demirci, süreci bianet’e anlattı. “Bir fişleme çalışması var” diyen Demirci, şöyle konuştu: “Eren'e ve diğer gençlere; mesleki kariyerleri, bugüne kadar kullanmış oldukları telefon numaraları, mail adresleri, bu mail adreslerini ne amaçla kullandıkları, neden bıraktıklarını, kullandığı başka telefon numaraları olup olmadığını sordular.

Eren’e ifadede eylem anında çekilmiş, yüzü açık olan fotoğraflar gösterildi. Anayasa’ya ve kanuna aykırı olmayan bir eylemde çekilmiş fotoğraflar üzerinden kendisini ve çevresini suçlamaya yönlendirebilecek bir takım sorular soruldu. Bu soruların soruşturmanın gidişatıyla ya da dosyada sunulan delillerle hiçbir alakası yoktu. Bu sorulardan şunu anlıyoruz: Gençler, biat etmeden bir gelecek kuramayacaklarına inandırılmaya çalışılıyor.”

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"Tutuklanmaları bir hukuk faciası"

Avukat Demirci, Ögetürk’ün tutuklanma gerekçesine de değindi ve şunları söyledi: "Eren, toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet etmekle suçlanıyor. Diğer gençlerin bir kısmı ise ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘polise mukavemetle' suçlanıyor. Yaşları 18-20 olan gençler, şu an haksız ve hukuksuz yargılama süreçleri ile karşı karşıya.

Polise mukavemet dosyası açılmış olan gençleri gördüm, mukavemet edebilecek durumları yok. Çok gençler,18 yaşındalar karşı koyamazlar, görüntüler de ortada.

Eren ve diğer gençlerimizin tutuklanması gerçekten bir hukuk faciası. Gençler şimdiye kadar neredeyse hiç tutuklama kararı verilmemiş olan bir suç tipinden tutuklanıyorlar. Saatlerce otobüslerde, karakollarda ayakta bekletildiler."

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"Beş gün içinde büyümüşlerdi"

Demirci, son olarak 29 Mart günü yaptığı cezaevi ziyaretini anlattı ve şöyle dedi: "Cuma günü Silivri Cezaevi'nde Eren ve pek çok gençle görüştüm. Hapishaneden hapishaneye nakil edilmişler, yıldırma politikalarına, kanuna, uluslararası sözleşmelere aykırı disiplin metotlarına kalmış olmalarına rağmen hepsinin yüzü gülüyordu. Pek çoğunu en son karakolda, adliyede gördüğüm bu gençler beş gün içerisinde büyümüşlerdi.”

(ÜGS/RT)