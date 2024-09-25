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Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 17:46
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 17:48
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Fernas Madencilik işçileri, Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

İşçiler, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin mezarını ziyaret ederek yürüyüşe başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fernas Madencilik işçileri, Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Manisa Soma’daki Fernas Madencilik’te çalışken Bağımsız Maden İş’e üye oldukları için işten atılan işçiler Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Soma’da sendika binası önünden başlayan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Soma Belediye Başkanı Sercan Okur katılarak destek verdi.

İşçiler Soma çıkışında, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin mezarını ziyaret etti.

Yürüyüş öncesi konuşan sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır, "Yürüyüşümüz sadece Soma'daki işçilerin değil Türkiye işçi sınıfının yürüyüşüdür. Biz direne direne kazanacağız. Sendika olarak bunu daha öncede başarmış ve 8 bin işçiye tazminat aldırmıştık. Şimdi de Fernas'ta çalışan 450 işçinin hakları için verdiğimiz mücadeleyi kazanana kadar devam edeceğiz. Kazanmadan geri dönmeyeceğiz” dedi.

Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da işten atılan işçilerin geri alınması, maaşlarının Soma ortalamasına çıkarılmasını ve işçi sağlığı önlemlerinin alınması için yürüdüklerini söyledi.

Fernas işçilerinin yasal haklarını kullandıkları için işten atıldığını söyleyen Aksu, “Devlet Anayasa'nın gereğini yapacak. İşçiye kullandırılmayan yasalar kaldırılacak” diye konuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
fernas işçileri
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