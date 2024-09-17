Fernas işçileri şirketin genel merkezi önünde ters kelepçeyle gözaltına alındı

Manisa Soma’daki AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışırken işten çıkarıldıkları için 23 gündür eylemde olan işçiler, bugün firmanın Ankara’daki genel merkezi önünde eylem yapmak istedi.

Bağımsız Maden-İş üyesi işçilere bazı siyasi parti ve örgütler destek verdi. Ancak polis işçilerin yürüyüşüne engelledi.

Gruba şiddet kullanarak müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada bir işçi Fernas binasının yakınındaki elektrik direğine tırmandı.

İşçiyi, polis ve itfaiye ekipleri bir saat süren görüşmenin ardından indirebildi. İşçi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, sendikanın yöneticilerinden Ferhat Akılman ve Bağımsız Maden-İş'in avukatı Mert Batur da bulunuyor.

(HA)