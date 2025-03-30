"Kent uzlaşısı" soruşturmasından tutuklanan Mahir Polat anjiyodan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlattığı “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, anjiyodan çıktı.

Polat, dün akşam (30 Mart) sağlık sorunu nedeniyle tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Mehmet Akif Ersoy Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde sevk edildi.

Yoğun bakıma kaldırılan Polat, bugün anjiyoya alındı.

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, anjiyodan çıktığını duyurdu.

Halk TV'ye konuşan Erdem, Polat'ın durumuna ilişkin şunları söyledi:

“Gözaltından itibaren bu yüksek tansiyon belirtileri vardı, orada birtakım ilaçlarla durumu toparlamaya çalışıyorduk. Gözaltı sürecinde yüksek tansiyon bağlantılı göğüs ağrısı oldu. Ancak hastaneye sevkini gündeme getirme durumu olmamıştı.

Çarşamba günü ilk kez 16’ya 11 yüksek tansiyon ve göğüs ağrısıyla hastaneye sevke edildi. Hastanedeki kontrolünde, akut duruma müdahalenin ardından yeniden cezaevine geri götürülmüştü. Biz de bunun üzerine savcılıktan, bu durumu da belirterek hem tutukluluğa itirazda bulunduk hem de savcılığın tam teşekküllü bir hastaneye, cezaevinde bulunup bulunamayacağına dair tespitin yapılması için sevkini talep etmiştik.

Savcılık bunu cuma günü itibarıyla kabul etmişti fakat bu sevk henüz gerçekleşmeden dün gece akut bir durum gerçekleşti. Biz kollukta da, savcılıkta da sulh ceza hakimliğinde de Mahir Bey’in sağlık durumunu belirttik. Dosyanın içeriği itibariyle zaten tutuklamayı gerektirir bir durum yok ama ondan bağımsız olarak özellikle tutukluluğa sevkinin sonrasında mahkeme bir değerlendirme yapacaksa adli kontrol şeklinde olması gerektiğini söyledik. Ama o zaman itibar görmemişti. Bugün, bu hafta içinde iki kez gördük ki Mahir Bey’in sağlık durumu bizim kağıt üzerinde ifade ettiğimiz bir şey değil. Ciddi bir gerçek."

Bir kültür insanı profili olarak Mahir Polat

Altı stent takılı, iki damarı tıkalı

Polat, emniyet ve savcılık ifadesinde yaşadığı sağlık sorunlarından söz etmiş ve bunun dikkate alınmasını talep etmişti.

Gözaltına alınmadan iki hafta önce anjiyo olduğunu ve toplam altı stent takıldığını belirten Polat, "Bunun dışında iki damarımda tıkanıklık mevcuttur" demişti.

Yeni bir anjiyo planlandığını ve tedavisinin devam ettiğini, kullandığı ilaçlar olduğunu söyleyen Polat, şunları söylemişti: "Tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur.”

Ne olmuştu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın aralarında olduğu 100'e yakın kişi 19 Mart günü sabah saatlerine evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada iki ayrı soruşturma dosyası olduğunu duyurdu. Başsavcılık soruşturmalardan ilkinin "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" iddialarıyla açıldığını belirtti. İmamoğlu hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu” ve “örgüt lideri” olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandırıldı. Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu amaçla kullanıldığını iddia etti. İlk soruşturma kapsamında; Murat Ongun, (İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi), Necati Özkan, (İmamoğlu'nun kampanya yöneticisi), Tuncay Yılmaz, (İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür), Can Akın Çağlar, (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri), Buğra Gökçe (İstanbul Planlama Ajansı Başkanı), Murat Abbas, (Kültür İstanbul Genel Müdürü), Mustafa İlbak (İlbak Holding ortağı), Murat İlbak (İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı) dahil olmak üzere 90'ın üstünde kişi gözaltına alındı. İkinci soruşturma kent uzlaşısı Başsavcılık ikinci soruşturmanın ise, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti ile yapılan "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması olduğunu açıkladı. Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, CHP kontenjanından seçilen bazı belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının “örgüt bağlantılı olduğunu” ve İBB iştiraki olan İPA ve BİMTAŞ bünyesinde “örgüt mensupları ve sempatizanlarının” işe alındığını iddia etti. İkinci soruşturmada, Mahir Polat (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı), Mehmet Ali Çalışkan (Reform Enstitüsü Başkanı) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Öztürk, Spectrum House Koordinatörü Azad Barış ve H.A hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. İmamoğlu ve beraberindekiler, dört günlük gözaltı süresinin ardından 22 Mart Cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İmamoğlu, Murat Çalık, Buğra Gökçe ve Murat Ongun'un aralarında bulunduğu 48 kişi "yolsuzluk" soruşturması dosyasında 23 Mart sabahı tutuklandı. Hakimlik, 44 kişi için de adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. 'Kent uzlaşısı'na dayandırılan "terör" soruşturmasında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi hakimlikçe reddedildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "kent uzlaşısı" dosyasından 23 Mart günü tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardım Ebru Özdemir ise aynı soruşturma kapsamında 29 Mart Cuma günü tutuklandı.

(RT)