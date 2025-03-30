İsveç gazetesi: Muhabirimize yöneltilen suçlamalar saçma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri takip etmek için Türkiye'ye gelen ancak "örgüt üyeliği" ve “Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla tutuklanan İsveçli gazeteci Joakim Medin'in, çalıştığı kurum açıklama yaptı.

Medin’in çalıştığı İsveç gazetesi Dagens ETC'nin genel yayın yönetmeni Andreas Gustavsson, AFP’ye tutuklama kararıyla ilgili mektup gönderdi.

Gustavsson, suçlamalara ilişkin “saçma" ifadesini kullandı. "O sadece bir gazeteci. Başka hiçbir şey değil” diyen Gustavsson, “Ve gazetecilik yapmak suç sayılmamalı" dedi.

Gustavsson, "Serbest bırakılması ve ailesine, Dagens ETC'deki meslektaşlarına dönebilmesi için büyük çaba sarf ediliyor" diye ekledi.

İsveçli gazeteci Joakim Medin İstanbul'da tutuklandı

Türkiye: Tutuklanmasının gazetecilikle ilgisi yok

Medin, Ekrem İmamoğlu protestolarını haberleştirmek için 27 Mart Perşembe günü İstanbul'a geldi. Havalimanında gözaltına alınan Medin, editörüne mesaj attı ve gözaltına alındığı bilgisini verdi. Medin, 28 Mart'ta ise; "örgüt üyeliği" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili 29 Mart'ta yaptığı açıklama, tutuklanmasının "gazetecilik faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi olmadığını” iddia etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Medin, 11 Ocak 2023'te Stockholm'de PKK/KCK terör örgütü destekçisi şahıslarla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yapılarak düzenlenen eyleme katılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 13 Ocak 2023'te olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu eylemi yapan, organize eden, basına yansıtan veya irtibatlı olduğu değerlendirilen Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın, PKK/KCK terör örgütü ile basın arasındaki irtibatı sağladığı yönünde bir suç kaydı da bulunmaktadır.”

İstanbul'a gelen İsveçli gazeteciden haber alınamıyor

(RT)