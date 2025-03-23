İstanbul Newrozu’nda İmamoğlu tepkileri: “Selahattin’i tutuklatmayacaktık”

Bu seneki Newroz’dan memnun olmadığını söyleyen ve alandan erken ayrılan genç konuşmalara tepki göstererek şöyle konuştu:

“Ben Newroz kutlamaya geldim mitinge değil. Ne Ekrem İmamoğlu ne başka bir şey benim umrumda değil. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ tutuklanırken Türk halkı neredeydi? Bugün bizim onlara destek olmamızı istiyorlar. Biz yine de barış istiyoruz, kimse haksız yere tutuklanmasın istiyoruz. Ancak CHP halkı sokağa çağırmaya korkuyor."

Dün Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu için nöbette olduğunu söyleyen arkadaşı ise: “Dün adalet için Saraçhane’deydim bugün halkım için Newroz alanındayım”

(ED/AD)