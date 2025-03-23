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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 15:41
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 23:45
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İstanbul Newrozu’nda İmamoğlu tepkileri: “Selahattin’i tutuklatmayacaktık”

İstanbul Newrozu'na katılan yurttaşlar bir yandan 4 Kasım 2016'da gözaltına alınan Selahattin Demirtaş'ı ve siyasetçileri hatırlatırken bir yandan İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
İstanbul Newrozu’nda İmamoğlu tepkileri: “Selahattin’i tutuklatmayacaktık”
*Fotoğraflar: Ali Dinç

İstanbul’da bugün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) öncülüğünde "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" şiarlarıyla Newroz Bayramı kutlaması gerçekleştiriliyor.

Newroz kutlamalarının adresi olan Yenikapı Meydanı'na sabah saatlerinde gidişler başladı.

Meydan, sarı, kırmızı ve yeşil bayraklar ile süslendi. Meydanda dev bir platform kuruldu. Alana "Jin, jiyan, azadî", "Newroza azadiyê pîroz bê/Özgürlük Newrozu kutlu olsun" yazılı dev pankartlar asıldı.

Tuncer Bakırhan: Türkiye’de ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır
İSTANBUL NEWROZU
Tuncer Bakırhan: Türkiye’de ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır
23 Mart 2025

Yüz binlerce insanın katılım sağladığı Newroz'da yurttaşlar bianet'e konuştu.

Görseli Büyüt

Bayramtepe’den Newroz’a katılan 18 yaşındaki genç: 

"İmamoğlu hukuksuzca tutuklandı ama Selahattin Demirtaş da hukuksuz tutuklanmıştı. Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerekiyor."

Görseli Büyüt

Sabah 8’de Esenler’den Newroz alanına gelen yurttaş: 

“İmamoğlu haksız yere tutuklandı ama bunlar Türkiye’ye özgü şeyler. Her şey ilk Selahattin Demirtaş’ı tutukladıklarında başladı. Selahattin’i tutuklatmayacaktık. Şimdi ne yapsak boş.”

Görseli Büyüt

Yaşanan hukusuzluklara tepkili olduğunu söyleyen genç:

"3-4 sene sonra bunun yine bir AKP kadrolaşmasıni olduğunu göreceğiz. AKP’nin sonu yakındır. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, her ne kadar sevmesem de Ümit Özdağ… Öcalan’ın çağrısını düşünürsek herkes özgürce kendi siyasetini yapma hakkı var."

Görseli Büyüt

"Ekrem İmamoğlu hakkında söyleyecek bir şeyim yok" diyen genç: "Selahattin serbest bırakılmasını istiyoruz. Selahattin Demirtaş gururumuzdur."

Görseli Büyüt

Bu seneki Newroz’dan memnun olmadığını söyleyen ve alandan erken ayrılan genç konuşmalara tepki göstererek şöyle konuştu:

“Ben Newroz kutlamaya geldim mitinge değil. Ne Ekrem İmamoğlu ne başka bir şey benim umrumda değil. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ tutuklanırken Türk halkı neredeydi? Bugün bizim onlara destek olmamızı istiyorlar. Biz yine de barış istiyoruz, kimse haksız yere tutuklanmasın istiyoruz. Ancak CHP halkı sokağa çağırmaya korkuyor."

Dün Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu için nöbette olduğunu söyleyen arkadaşı ise: “Dün adalet için Saraçhane’deydim bugün halkım için Newroz alanındayım”

(ED/AD)

Haber Yeri
İstanbul
Newroz 2025 İstanbul yenikapı Öcalan'ın çağrısı Selahattin Demirtaş Ekrem İmamoglu İBB operasyonu
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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