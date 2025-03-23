İstanbul Newrozu’nda İmamoğlu tepkileri: “Selahattin’i tutuklatmayacaktık”
İstanbul’da bugün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) öncülüğünde "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" şiarlarıyla Newroz Bayramı kutlaması gerçekleştiriliyor.
Newroz kutlamalarının adresi olan Yenikapı Meydanı'na sabah saatlerinde gidişler başladı.
Meydan, sarı, kırmızı ve yeşil bayraklar ile süslendi. Meydanda dev bir platform kuruldu. Alana "Jin, jiyan, azadî", "Newroza azadiyê pîroz bê/Özgürlük Newrozu kutlu olsun" yazılı dev pankartlar asıldı.
İSTANBUL NEWROZU
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Yüz binlerce insanın katılım sağladığı Newroz'da yurttaşlar bianet'e konuştu.
Bayramtepe’den Newroz’a katılan 18 yaşındaki genç:
"İmamoğlu hukuksuzca tutuklandı ama Selahattin Demirtaş da hukuksuz tutuklanmıştı. Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerekiyor."
Sabah 8’de Esenler’den Newroz alanına gelen yurttaş:
“İmamoğlu haksız yere tutuklandı ama bunlar Türkiye’ye özgü şeyler. Her şey ilk Selahattin Demirtaş’ı tutukladıklarında başladı. Selahattin’i tutuklatmayacaktık. Şimdi ne yapsak boş.”
Yaşanan hukusuzluklara tepkili olduğunu söyleyen genç:
"3-4 sene sonra bunun yine bir AKP kadrolaşmasıni olduğunu göreceğiz. AKP’nin sonu yakındır. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, her ne kadar sevmesem de Ümit Özdağ… Öcalan’ın çağrısını düşünürsek herkes özgürce kendi siyasetini yapma hakkı var."
"Ekrem İmamoğlu hakkında söyleyecek bir şeyim yok" diyen genç: "Selahattin serbest bırakılmasını istiyoruz. Selahattin Demirtaş gururumuzdur."
Bu seneki Newroz’dan memnun olmadığını söyleyen ve alandan erken ayrılan genç konuşmalara tepki göstererek şöyle konuştu:
“Ben Newroz kutlamaya geldim mitinge değil. Ne Ekrem İmamoğlu ne başka bir şey benim umrumda değil. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ tutuklanırken Türk halkı neredeydi? Bugün bizim onlara destek olmamızı istiyorlar. Biz yine de barış istiyoruz, kimse haksız yere tutuklanmasın istiyoruz. Ancak CHP halkı sokağa çağırmaya korkuyor."
Dün Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu için nöbette olduğunu söyleyen arkadaşı ise: “Dün adalet için Saraçhane’deydim bugün halkım için Newroz alanındayım”
(ED/AD)