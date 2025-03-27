Cevahir AVM önünde üniversitelilere gözaltı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ilerleyen süre de tutuklamasını protesto eden üniversiteliler Maçka Parkı’na yürümek için İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Cevahir AVM önünde toplandı.

"Hakkımızı savunuyoruz bize coplarla, silahlarla saldırıyorlar"

Polis, İstanbul Üniversiteler Kordinasyonu’nun çağrısıyla toplanan üniversiteliler gözaltına alındı. Yüzlerce öğrencinin toplandığı meydanda “Faşizme karşı omuz omuza”, “Polis simit sat onurlu yaşa”, "Terörist değiliz, öğrenciyiz biz", "Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları atıldı.

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Maskenizi çıkartın, dağılın anonsu

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, alışveriş merkezi önünde toplanan gençlere, “Yüzünüzü, tanınmayacak halde gösteren maskelerinizi çıkarın. Sizler için belirlenen tahliye alanlarından dağılın. Dağılmadığınız halde, müdahale edilecek ve gerekli yasal işlemler uygulanacaktır” anonsu yaptı.

Cevahir AVM önünde toplanan kitleye, polis müdahale etti. Polis yüzlerindeki maskeleri çıkartmaya gençleri gözaltına aldı.



📹@alidnc4 pic.twitter.com/jj2RdQIxLr — bianet (@bianet_org) March 27, 2025

Anonsun ardından bir grup genç polisi yuhalarken, bir grup ise alandan çıktı. Polis, dağılamayan üniversitelileri ise ablukaya aldı. Ablukanın ardından gazeteciler alandan dışarı çıkarıldı.

Polis Cevahir AVM önünde toplanan kitleyi ablukaya aldı. Basın alandan çıkarıldı. Alana çok sayıda gözaltı arabası getirildi.



📹@alidnc4 pic.twitter.com/kdJtlFCw9L — bianet (@bianet_org) March 27, 2025

Yüzündeki maskeyi çıkarmak istemeyen öğrenciler ise alandan çıkmak isterken gözaltına alındı.

Çok sayıda öğrenci gözaltında

Ablukada kalan kitle ise bir süre bekletildikten sonra tek tek sırayla maskeleri çıkartılarak gözaltına alındı.

Cevahir AVM önünde ablukaya alınan kitle, tek tek gözaltına alınıyor.



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/IgAag6YrrY — bianet (@bianet_org) March 27, 2025

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