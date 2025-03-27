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Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 20:45
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 20:57
2 dk Okuma

Cevahir AVM önünde üniversitelilere gözaltı

Cevahir AVM önünde Maçka Parkı'na yürümek için toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, ablukaya alındıktan sonra gözaltına alındı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Cevahir AVM önünde üniversitelilere gözaltı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ilerleyen süre de tutuklamasını protesto eden üniversiteliler Maçka Parkı’na yürümek için İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Cevahir AVM önünde toplandı.

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Polis, İstanbul Üniversiteler Kordinasyonu’nun çağrısıyla toplanan üniversiteliler gözaltına alındı. Yüzlerce öğrencinin toplandığı meydanda “Faşizme karşı omuz omuza”, “Polis simit sat onurlu yaşa”, "Terörist değiliz, öğrenciyiz biz", "Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları atıldı.

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Maskenizi çıkartın, dağılın anonsu

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, alışveriş merkezi önünde toplanan gençlere, “Yüzünüzü, tanınmayacak halde gösteren maskelerinizi çıkarın. Sizler için belirlenen tahliye alanlarından dağılın. Dağılmadığınız halde, müdahale edilecek ve gerekli yasal işlemler uygulanacaktır” anonsu yaptı.

Anonsun ardından bir grup genç polisi yuhalarken, bir grup ise alandan çıktı. Polis, dağılamayan üniversitelileri ise ablukaya aldı. Ablukanın ardından gazeteciler alandan dışarı çıkarıldı.

Yüzündeki maskeyi çıkarmak istemeyen öğrenciler ise alandan çıkmak isterken gözaltına alındı.

Çok sayıda öğrenci gözaltında

Ablukada kalan kitle ise bir süre bekletildikten sonra tek tek sırayla maskeleri çıkartılarak gözaltına alındı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
2025 öğrenci protestoları gençlik üniversite öğrenci Gözaltı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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