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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 13:15
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2024 13:18
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Fernas İşçilerinden dayanışma çağrısı: Direniş 47. gününde

İşçiler, maaşlarını ve diğer haklarını alamadıkları gibi, direniş sürecinde de ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Dayanışma ile ayakta kalan işçiler, şimdi tüm emek dostlarından maddi destek bekliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, madenci direnişine destek amacıyla düzenlenen bir protesto ya da basın açıklaması sırasında çekilmiş gibi görünüyor. Fotoğrafın ön planında birkaç çocuk, "Fernas patronu Ferhat Nasıroğlu Mecliste yasa yapıyor, iş yerinde yasayı çiğniyor!" yazılı büyük bir pankart tutuyor. Pankartın altında "Bağımsız Maden İşçileri Sendikası"nın logosu ve adı yer alıyor. Arka planda ise bir dizi asker ya da güvenlik görevlisi nöbet tutar bir şekilde sıralanmış. Pankart, Fernas Madencilik'in sahibi olan Ferhat Nasıroğlu’nun hem Meclis'te milletvekili sıfatıyla yasa yaparken, hem de iş yerinde işçilerin haklarını ihlal ettiğini vurgulayan güçlü bir mesaj taşıyor. Genel olarak bu fotoğraf, işçi haklarına yönelik taleplerin ve şirket yönetimine yönelik eleştirilerin dile getirildiği bir protestoyu temsil ediyor.
Fotoğraf: Yeni Yaşam

Soma'da Fernas Şirketi'ne ait maden ocağında çalışan işçiler, maaş ve haklarını alabilmek için başlattıkları direnişte 47. güne girdi.

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İşçiler, seslerini duyurmak ve haklarını elde edebilmek amacıyla Soma'dan Ankara'ya kadar yalınayak yürüyerek geldiler. Ancak, aynı zamanda AKP Batman Milletvekili olan şirketin sahibi Ferhat Nasıroğlu ile hala bir görüşme gerçekleştirilemedi.

Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda yalınayak bekleyişlerini sürdüren işçiler, Meclis’te yapılan görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. Ancak direnişin zorlukları her geçen gün artıyor.

İşçiler, maaşlarını ve diğer haklarını alamadıkları gibi, direniş sürecinde de ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Dayanışma ile ayakta kalan işçiler, şimdi tüm emek dostlarından maddi destek bekliyor.

Fernas işçileri, sendika üzerinden yapılan saldırılara ve direnişin ekonomik yüküne karşı fatura, kira, mutfak ve çocuklar için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, işçilerin bu zor süreçte ayakta kalabilmesi için herkesi dayanışmaya davet ediyor.

"Fernas işçisi kazanırsa, hepimiz kazanacağız" sloganıyla yapılan bu çağrıda, işçilere destek vermek isteyenler için aşağıdaki hesap bilgileri paylaşıldı:

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası
İş Bankası Hesap No: 3526-0841437
IBAN: TR45 0006 4000 0013 5260 841437

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
fernas işçileri fernas madencilik emek emekçiler
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