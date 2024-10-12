Fernas İşçilerinden dayanışma çağrısı: Direniş 47. gününde

Soma'da Fernas Şirketi'ne ait maden ocağında çalışan işçiler, maaş ve haklarını alabilmek için başlattıkları direnişte 47. güne girdi.

Fernas işçileri barikatı aştı, yalınayak Meclis'e yürüdü

İşçiler, seslerini duyurmak ve haklarını elde edebilmek amacıyla Soma'dan Ankara'ya kadar yalınayak yürüyerek geldiler. Ancak, aynı zamanda AKP Batman Milletvekili olan şirketin sahibi Ferhat Nasıroğlu ile hala bir görüşme gerçekleştirilemedi.

Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda yalınayak bekleyişlerini sürdüren işçiler, Meclis’te yapılan görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. Ancak direnişin zorlukları her geçen gün artıyor.

İşçiler, maaşlarını ve diğer haklarını alamadıkları gibi, direniş sürecinde de ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Dayanışma ile ayakta kalan işçiler, şimdi tüm emek dostlarından maddi destek bekliyor.

Fernas işçileri, sendika üzerinden yapılan saldırılara ve direnişin ekonomik yüküne karşı fatura, kira, mutfak ve çocuklar için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, işçilerin bu zor süreçte ayakta kalabilmesi için herkesi dayanışmaya davet ediyor.

"Fernas işçisi kazanırsa, hepimiz kazanacağız" sloganıyla yapılan bu çağrıda, işçilere destek vermek isteyenler için aşağıdaki hesap bilgileri paylaşıldı:

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası

İş Bankası Hesap No: 3526-0841437

IBAN: TR45 0006 4000 0013 5260 841437

(EMK)