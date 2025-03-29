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Yayın Tarihi: 29 Mart 2025 15:41
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2025 15:43
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Dilek İmamoğlu: Ah aldığınız için yenileceksiniz

Dr. Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte haksızlığa uğrayan tüm kişilerin yanında olduklarını vurgulayarak, “İstediğinizi yapın, Ekrem’e ceza işlemez” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dilek İmamoğlu: Ah aldığınız için yenileceksiniz
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek ve halk iradesine sahip çıkmak amacıyla İstanbul Maltepe’de büyük bir miting düzenledi. On binlerce kişi meydanı doldurarak demokrasi ve adalet talebinde bulundu.

Mitingde konuşma yapan Dr. Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte haksızlığa uğrayan tüm kişilerin yanında olduklarını vurgulayarak, “İstediğinizi yapın, Ekrem’e ceza işlemez” dedi.

"Bu daha başlangıç, mücadeleye devam"

Dilek İmamoğlu konuşmasında, Türkiye’de adalet mücadelesinin süreceğini belirterek, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Ekrem için değil, evlatlarımız için, kendimiz için değil, Türkiye için mücadeleye devam” dedi. 

Yarın bayram sabahına uyanılacağını hatırlatan İmamoğlu, milyonlarca ailenin ekonomik sıkıntılar ve adaletsizlik nedeniyle bayramı buruk karşılayacağını vurguladı. "Geçim nedeniyle torununa harçlık veremeyenler, depremde ve yangında ailelerini kaybedenler, hak etmediği halde dört duvar arasında tutulanlar için bayramın sevinci eksik olacak” dedi.

"Biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz"

Konuşmasında, ailesinin de bayrama buruk gireceğini belirten Dilek İmamoğlu, “Bizim ailemiz de bu bayramda babalarından eksik olacak. Çocuklarımız babalarıyla olamayacak, Ekrem sevdiklerine sarılamayacak” diyerek duygusal anlar yaşattı. Ancak umudu kaybetmeyeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Birbirimize umut ve cesaret vermeye mecburuz. Çünkü biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz” dedi.

"Ekrem'e ceza işlemez"

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u adalet ve eşitlik içinde yönettiğini belirten Dilek İmamoğlu, “Ekrem, İstanbul’un her sokağında huzurla dolaşır. Ona duyulan sevgi karşısında asla kibre kapılmadı. İşte bu yüzden cezalandırılmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

“Asla Ekrem gibi insanların gönlüne giremeyeceklerini biliyorlar. İstediğinizi yapın, Ekrem’e ceza işlemez!”diyerek eşine yönelik hukuki sürece tepki gösterdi.

Konuşmasının sonunda adaletin er ya da geç tecelli edeceğini vurgulayan Dilek İmamoğlu, “Kendi evlatlarına kendi evlatları eliyle acı çektiren bir ülke olamaz. Annelerin vicdanına sığmayan yöntemlerle iktidarınızı koruyamazsınız. Ah aldığınız için yenileceksiniz. Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez” dedi. 

CHP Maltepe mitinginde tek ses: Cumhurbaşkanı İmamoğlu
CHP Maltepe mitinginde tek ses: Cumhurbaşkanı İmamoğlu
29 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu Dilek İmamoğlu Maltepe mitingi
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