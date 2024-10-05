Direnişteki Fernas işçileri: Ya saygın bir uzlaşı, ya tavizsiz direniş

Manisa’nın Soma ilçesinde, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışırken işten çıkarıldıkları için 26 Ağustos’tan bu yana direnişte olan işçilerin, Ankara’daki oturma eylemi dördüncü gününde devam ediyor.

25 Eylül’de Soma’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş) üyesi işçiler, 2 Ekim’den itibaren Kurtuluş Parkı’nda oturma eylemine başladı.

Fernas işçileri, dün (4 Ekim), AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun açıklamalarına yanıt verdi.

İşten çıkarılan işçilerden Durmuş Olgunsoy, “Sendikadan kaydınızı sildirin, işinize devam edin denildi. Bunu yapmadığımız için iş akdimiz feshedildi. Benim hiçbir disiplin suçum yok, savunmam yok, raporum yok. Üç buçuk sene Fernas’ta çalıştım. Burada gördüğüm yanlışları üst tarafa bildirdik. Önlemler alınmazsa, aynı 301 arkadaşımızı (2014 Soma Maden Katliamı) kaybettiğimiz gibi, vardiya arkadaşlarımızı kaybedeceğiz dedik” diye konuştu.

Bağımsız Maden İş, Fernas işçilerinin çalışma koşullarını paylaştı

Bir diğer işçi Halit İleri ise, Nasıroğlu’nun “Marjinal grupları arkalarına almış eylem yapıyorlar” sözlerine cevap verdi:

“Biz arkamıza ailemizi aldık, çocuklarımızı aldık. Marjinalin ne olduğunu da dün öğrendim. Arkama 3 yaşında çocuğumu aldım geldim. 3 yaşındaki çocuk marjinalse, varsın marjinal olsun. Muhammed arkadaşın 1 yaşındaki çocuğu, ilk adımını grev alanında atıyorsa, bu memleketin ayıbıdır.”

Bağımsız Maden İş, yayımladığı açık mektupta Nasıroğlu’nun açıklamalarına 15 maddede yanıt vererek, “İşçilerin talepleri var ve müzakere yoluyla bir çözüm elde edilebilir” dedi.

Nasıroğlu: Çok ciddi ve organize bir şekilde geliyorlar AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, 3 Ekim’de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, işten çıkarılan işçilerin ‘ciddi ve organize bir şekilde’ bir araya geldiklerinden yakınmıştı: “İş yerinde 500 kişi çalışıyor. İş disiplinine uymayan, yeraltında kurallara ve kaidelere uymayan bir grup çalışan kardeşlerimiz, disiplin suçu işledikleri için iş akitleri feshedilmiştir. Bunların yasal hakları neyse verilmiş, ödemeleri yapılmıştır. Kaç kişidir bunlar? 5 kişi. Bir kişi de burada deneme süresinde yeterli görülmemiş, onun da iş akdi feshedilmiş. Fakat nasıl olduysa, bu beş kişi çok ciddi ve organize bir şekilde geliyorlar. İşletmenin önüne, dışarıdan da birilerini çağırarak 50-60 kişiye ulaşıyorlar. İşletmenin kapısını zorlayarak sahayı işgal ediyorlar. Peki, ne istiyorlar? ‘Biz sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldık’ diyorlar. İlgisi yok. Çünkü bizim 2100 sendikalı çalışanımız var.” Nasıroğlu ayrıca, “Burada beş yıldır çalışılıyor ve bir tane ölümlü iş kazası yok. Bir uzuv kaybı yok. Demek ki iş güvenliğiyle ilgili ciddi tedbirler alınmıştır” demişti.

“Çözüm sağlanana kadar Kurtuluş Parkı’ndayız”

Öte yandan, işçilerin Kurtuluş Parkı’ndaki oturma eylemine destek ziyaretleri de sürüyor. İşçileri ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Meclisimizde milletvekili olarak görev yapan Fernas Madencilik sahibinin de bir an evvel bu sesi duyması lazım. Herkesin bu sese kulak vermesi lazım” dedi.

Bağımsız Maden İş, sosyal medya platformu X’ten yaptığı üçüncü gün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“2 Ekim Çarşamba gününden beri Ankara’dayız. Bu 3 günlük süreçte heyetimizle birlikte Meclis’te bulunan her siyasi partiden milletvekilleri ve grup başkanvekilleriyle görüşmeler yaptık. Artık bu görüşmelerden olumlu bir dönüş bekliyoruz. Çözüm sağlanana kadar gece gündüz Kurtuluş Parkı’nda olmaya devam edeceğiz. Hem yürüyüşümüz hem de mücadelemiz boyunca bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ya saygın bir uzlaşı, ya tavizsiz direniş!”

(VC)