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Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 13:52
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 15:55
1 dk Okuma

İTÜ öğrencilerinin talebi: Adalet

Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine, protestoları, boykotu ve taleplerini sorduk.

Ali Dinç

Doğa Tekneci
Ali Dinç

Ali Dinç
Doğa Tekneci

Doğa Tekneci

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından devam eden eylemlerde üniversite öğrencileri en ön sıralarda yer alıyor.

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Ülkenin dört bir yanında düzenlenen protestolarda polis, gençlere biber gazı ve coplarla müdahale ediyor. Her geçen gün şiddetin boyutu artıyor, ev baskınlarıyla öğrenciler gözaltına alınıyor.

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Bunların yanı sıra akademide de üniversite öğrencileri dersleri boykot ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de o üniversitelerden birisi. Peki İTÜ öğrencileri, eylemler ve boykot hakkında ne düşünüyor? Talepleri neler?

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu öğrenci protestoları 2025 öğrenci protestoları
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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Doğa Tekneci
Doğa Tekneci
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bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Kadın ve LGBTİ+ haberleri yazıyor.

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