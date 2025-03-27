İTÜ öğrencilerinin talebi: Adalet
Dersleri boykot eden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine, protestoları, boykotu ve taleplerini sorduk.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından devam eden eylemlerde üniversite öğrencileri en ön sıralarda yer alıyor.
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Ülkenin dört bir yanında düzenlenen protestolarda polis, gençlere biber gazı ve coplarla müdahale ediyor. Her geçen gün şiddetin boyutu artıyor, ev baskınlarıyla öğrenciler gözaltına alınıyor.
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Bunların yanı sıra akademide de üniversite öğrencileri dersleri boykot ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de o üniversitelerden birisi. Peki İTÜ öğrencileri, eylemler ve boykot hakkında ne düşünüyor? Talepleri neler?
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