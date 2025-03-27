Yerlikaya'dan protesto açıklaması: Bin 879 gözaltı, 260 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla devam devam eden protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokak çağrısı" yaptığını öne sürerek, "Bu çağrı üzerine, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandı. Bu süreçte sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi” dedi.

Son yapılan eylemlerde toplam bin 879 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Yerlikaya, 260 kişinin tutuklandığını belirtti.

Yerlikaya, 662’i kişinin işlemlerinin ise devam ettiğini söyledi.

Gözaltına alınanlar hangi haklara sahip?

Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

"Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Adalet sokaklarda değil mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez. Bakanlık olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin bize yapılan başvurularda yüzde 96'sına izin vermişiz.

Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle ilgisi var mı? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiğinde ne düşündüler? Boykot çağrısı yapmakla yerli ve milli markalarımızın çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir?

Bu son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 150 polisimiz yaralandı."

"Hakkımızı savunuyoruz bize coplarla, silahlarla saldırıyorlar"

Sadece İstanbul'da 447 gözaltı, 177 tutuklama

İstanbul Barosu ise dün (26 Mart) yaptığı açıklamada, 21 Mart’tan bu yana sadece İstanbul’da 20'si çocuk 447 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Baro, gözaltına alınanlardan 177'sinin tutuklandığını duyurmuştu.

İstanbul'da beş günde 20'si çocuk 447 kişi gözaltına alındı

(RT)