Fernas işçileri barikatı aştı, yalınayak Meclis'e yürüdü

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) öncülüğünde 26 Ağustos’tan bu yana direnişte olan Fernas işçileri, taleplerinin karşılanması için meclise yürüyor.

Fernas işçileri: Çalışırken ölmemek için direniyoruz

İşçiler, bugün 2 Ekim’den bu yana nöbet eylemi Ankara Kurtuluş Parkı’ndan Meclis’e yürüme kararı aldı. İşçilerin yürüyüşüne engel olmak isteyen polis, parkın etrafını sardı ve işçilerin ve sendika temsilcilerinin parktan çıkmasına engel oldu. İşçiler barikatın açılmasını beklerken kaslarını yere vurarak durumu protesto etti.

Sorun çözülmezse Meclise yürüyeceğimizi günler öncesinden bildirdik ancak çözüm için herhangi bir adım atılmadı. Şimdi de Meclise yürümek isteyen madencilerin yolu kesiliyor.



Madenciler, sonu ne olursa olsun iradelerinden vazgeçmeyecek, Meclise yürüyecek!#MadencininYoluAçılsın pic.twitter.com/HWdqS097zz — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 10, 2024

Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, Meclis’te grubu olan tüm partilerle görüştüklerini ve kimle görüşseler kendilerine hak verdiklerini belirterek “O zaman biz yürümekte haklıyız, burada kolluğa verilen talimat da hukuksuzdur” dedi.

HAKLIYSAK YÜRÜYECEĞİZ!



“Toplu ölüm riski var. Ölüm geliyor. Herkes bize yerden göğe kadar haklısınız diyor. Biz yer altından geliyoruz, göğü istemiyoruz. Haklıysak ve çözülmüyorsa biz de yürüyeceğiz.”#ÇözNasıroğlu pic.twitter.com/epwPZCe22T — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 10, 2024

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, Meclis’e her halükârda yürüyeceklerini ama bunun sorumluluğunun kendilerinde olduğunu, madencileri gözaltına aldırmayacaklarını ifade etti. Polis ise işçilere destek veren milletvekillerini ayrıştırmak için gruptan ayrılmalarını istedi.

"301 kişiyi gömdüm ama arkadaşlarımı gömdürmeyeceğim"

Sendika.org’un haberine göre 2014’teki Soma katliamından sağ kurtulan bir işçi, 46 gündür işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması için direndiklerini ama aslında bunun patronun zaten sorumluluğu olduğunu ifade etti. Devamında ise “301 kişiyi gömdüm. Ama bu arkadaşları gömdürmeyeceğim size. Bunun için Ferhat Nasıroğlu değil, gerekirse Cumhurbaşkanı’nın da karşısında direneceğim” dedi.

Fernas işçileri İSİG önlemleri alınsın diye direniyor



Soma katliamından kurtulan işçi anlatıyor:



"301 kişiyi gömdüm. Ama bu arkadaşları gömdürmeyeceğim size. Bunun için Ferhat Nasıroğlu değil, gerekirse Cumhurbaşkanı'nın da karşısında direneceğim"https://t.co/Pvd188BxhA pic.twitter.com/18VWDC7ltn — sendika.org (@sendika_org) October 10, 2024

İşten atılan Fernas işçisi Özay Karakuşise şunları söyledi: “Biz satılmışız, Meclisteki bütün vekiller bizi satmış. Burda 10 tane vekil var yanımızda, geri kalan vekiller nerde? Bizi insan hesabına almamış bu iktidar da muhalefet de. Biz insan olsaydık hakkımızı verirlerdi. Sana yazıklar olsun Ferhat. Sen vekil olamazsın. Bize bu çileyi çektiremezsin.”

İşten atılan Fernas işçisi Özay Karakuş: “Biz satılmışız, Meclisteki bütün vekiller bizi satmış. Burda 10 tane vekil var yanımızda, geri kalan vekiller nerde? Bizi insan hesabına almamış bu iktidar da muhalefet de. Biz insan olsaydık hakkımızı verirlerdi. Sana yazıklar olsun… pic.twitter.com/nEqy1iVcuC — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 10, 2024

Üç saatlik bir bekleyişin ardından barikatı aşan Fernas işçileri yalınayak Meclis’e yürümeye başladı.

Ne olmuştu? Manisa’nın Soma ilçesinde, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları, izin haklarını kullanamamaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması, yemeklerin kötü olması ve düşük ücretlere karşı Bağımsız Maden İş’te örgütlendi. Sendikalı olan işçilerden önce 5’i, ardından 2’si işten çıkarıldı. Madenciler, işten çıkarılan arkadaşlarının işe iadesini de talep ederek 26 Ağustos’ta hakları için direnişe geçti. Direnişin ardından işten çıkarılan işçilerin sayısı 95’e ulaştı. Bağımsız Maden İş, direnişin sekizinci gününde (2 Eylül) işçilerin çalışma koşullarını kamuoyuyla paylaştı. İşçilerin, direnişin 23. gününde (17 Eylül) Fernas Madencilik’in Ankara’daki genel merkezi önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti ve 24 kişiyi gözaltına aldı. 25 Eylül’de Soma’dan Ankara’ya ‘yalınayak’ yürüyen Fernas işçileri, 2 Ekim’den itibaren Kurtuluş Parkı’nda oturma eylemine başladı. AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, 3 Ekim’de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, işten çıkarılan işçilerin ‘ciddi ve organize bir şekilde’ bir araya geldiklerinden yakındı. Bağımsız Maden İş, 4 Ekim’de yayımladığı açık mektupla Nasıroğlu’nun açıklamalarına 15 maddede yanıt vererek, “İşçilerin talepleri var ve müzakere yoluyla bir çözüm elde edilebilir” dedi.

(AD)