Saraçhane’de gün sonu: Polis rastgele plastik mermi sıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve bugün tutklanmasına yönelik protestolar 5'inci günde devam etti

Saraçhane'de toplanan kitleye polis gün sonunda müdahale etti. Bozdoğan Kemeri'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına kadar plastik mermi ve biber gazıyla müdahale eden polis, kitleyi Vezneciler metro durağına kadar kovaladı.

Saldırının ardından metro önünde bekleyen kitleye rastgele plastik mermi sıkan polis, metroya giren bir gencin kafasına elindeki maddeyi fırlattı.

🔴 Saraçhane’deki kitleye polis saldırısı



Belediye binası önünden Vezneciler metro durağına kadar plastik mermi ile müdahale eden polis, metroya giren bir genci kafasına elindeki maddeyi fırlattı.



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/48ATk6SGsb — bianet (@bianet_org) March 23, 2025

Polisin müdahalesiyle halk sokak aralarına dağıldı. Biber gazlı ve plastik mermili saldırı buralarda devam etti.

Çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı. Polis dağılmayanları Süleymaniye Caddesi üzerinden Eminönü’ne kadar kovaladı.

Eminönü’nde polis yoldan geçenlere nereden geldiklerini sordu. Polisin Vezneciler'deki müdahalesinden sonra "Polis simit sat onurlu yaşa" sloganları atıldı.

Polisin Vezneciler'deki müdahalesinden sonra "Polis simit sat onurlu yaşa" sloganları atılıyor.



📹@alidnc4 pic.twitter.com/cIjXIUK5O6 — bianet (@bianet_org) March 23, 2025

(ED)