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Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 00:19
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 00:57
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Saraçhane’de gün sonu: Polis rastgele plastik mermi sıktı

Saraçhane'de toplanan kitleye polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Sokaklara dağılan kitlede çok sayıda darp edilerek gözaltına alınan yaralanan ve fenalaşan var.

Ali Dinç
KUBi Kurdî Bixwînin
Ali Dinç

Ali Dinç
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Saraçhane’de gün sonu: Polis rastgele plastik mermi sıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve bugün tutklanmasına yönelik protestolar 5'inci günde devam etti

Saraçhane'de toplanan kitleye polis gün sonunda müdahale etti. Bozdoğan Kemeri'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına kadar plastik mermi ve biber gazıyla müdahale eden polis, kitleyi Vezneciler metro durağına kadar kovaladı. 

Saldırının ardından metro önünde bekleyen kitleye rastgele plastik mermi sıkan polis, metroya giren bir gencin kafasına elindeki maddeyi fırlattı.

Polisin müdahalesiyle halk sokak aralarına dağıldı. Biber gazlı ve plastik mermili saldırı buralarda devam etti.

Çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı. Polis dağılmayanları Süleymaniye Caddesi üzerinden Eminönü’ne kadar kovaladı.

Eminönü’nde polis yoldan geçenlere nereden geldiklerini sordu. Polisin Vezneciler'deki müdahalesinden sonra "Polis simit sat onurlu yaşa" sloganları atıldı.

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Ekrem İmamoglu Gözaltı plastik mermi Saraçhane polis müdahale
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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