AÇLIK GREVİNİN 2. GÜNÜ

Fernas işçilerinin açlık grevine polis saldırısı: 37 gözaltı

Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdüren Fernas Madencilik işçilerine polis müdahale etti. 32 Fernas işçisi, 4 Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi ve 1 Umut-Sen üyesi olmak üzere toplam 37 kişi gözaltına alındı.