Fernas işçilerinin açlık grevine polis saldırısı: 37 gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan madencilerin Kurtuluş Parkı'nda başlattıkları oturma eyleminin 52., açlık grevinin 2. gününde polis saldırdı.
Sendika sözcüleri Ankara halkını dayanışmaya çağırdı/video: Bağımsız Maden-İş
Parktaki 32 Fernas işçisi, 4 Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi ve 1 Umut-Sen üyesi olmak üzere toplam 37 kişi “Kamu güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan gözaltına alındı. İşçilerin parkta kaldıkları alan polisler tarafında bariyerlerle kapatıldı.
Bağımsız Maden-İş Sendikası, gözaltılar öncesinde işten çıkarılan işçilerin direnişin 51. gününde açlık grevini sürdürdükleri parkta polis müdahalesi olduğunu ve gözaltına alındıklarını duyurmuştu.
Gözaltına alınıyoruz!— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 15, 2024
Açlık grevimizin 2. günü biterken polis saldırısına uğradık. Bakanlıklara, Meclis'e gitmek istedik izin vermediniz, Fernas önüne gitmek istedik izin vermediniz. Şimdi de oturmamıza izin verilmiyor.
Sessizce ölüp gidelim mi?#MadencilerKazansın pic.twitter.com/Wip0EX4j1U
(AEK)