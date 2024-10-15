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Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 23:37
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 01:49
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AÇLIK GREVİNİN 2. GÜNÜ

Fernas işçilerinin açlık grevine polis saldırısı: 37 gözaltı

Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdüren Fernas Madencilik işçilerine polis müdahale etti. 32 Fernas işçisi, 4 Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi ve 1 Umut-Sen üyesi olmak üzere toplam 37 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Fernas işçilerinin açlık grevine polis saldırısı: 37 gözaltı
Kurtuluş Parkı’nda gözaltılar/ayandon.com.tr

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan madencilerin Kurtuluş Parkı'nda başlattıkları oturma eyleminin 52., açlık grevinin 2. gününde polis saldırdı.


Sendika sözcüleri Ankara halkını dayanışmaya çağırdı/video: Bağımsız Maden-İş

Parktaki 32 Fernas işçisi, 4 Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi ve 1 Umut-Sen üyesi olmak üzere toplam 37 kişi “Kamu güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan gözaltına alındı. İşçilerin parkta kaldıkları alan polisler tarafında bariyerlerle kapatıldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası,  gözaltılar öncesinde işten çıkarılan işçilerin direnişin 51. gününde açlık grevini sürdürdükleri parkta polis müdahalesi olduğunu ve gözaltına alındıklarını duyurmuştu.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
fernas madencilik sendikal faaliyet gözaltılar
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