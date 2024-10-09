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Yayın Tarihi: 9 Ekim 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2024 10:50
2 dk Okuma

Fernas’ta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu: "Bir daha 301 olmasın diye"

Bağımsız Maden-İş, Fernas Madencilik’teki çalışma koşullarını Soma ve Ermenek maden katliamlarındaki çalışma koşullarıyla kıyasladığı "Fernas’ta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu"nu yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta 4 adet yere koyulmuş beyaz baret var. Baretlerin üçü arkada biri önde. Önde olan barette "301" yazıyor
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş), Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’teki çalışma koşullarına dair rapor yayımladı.

Raporda 26 Ağustos’tan bu yana direnişte olan işçilerin, çoğunun 2014’te 301 madencinin hayatını kaybettiği ocaktan sağ kurtulan işçiler olduğunu belirten sendika, önlemlerin tam ve etkin şekilde alınması talebiyle 45 gündür direndiklerini söyledi.

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Maden ocağında toplu ölüm riski olduğunu anlatmaya çalıştıklarını aktaran Bağımsız Maden-İş, Fernas Madencilik’teki çalışma koşullarının Soma Katliamı öncesindeki ihmalkârlıkları ve Ermenek’te 18 madencinin hayatını kaybettiği çalışma koşullarına benzediğinin altını çizdi.

Raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’nın, Fernas yetkililerinin, Ferhat Nasıroğlu’nun ve tüm kamuoyunun dikkatine sunan sendika, “Bir daha 301 olmasın, hiçbir yer Soma gibi katliamın adıyla anılmasın diye mücadele ediyoruz” dedi.

Bağımsız Maden-İş, Fernas Madencilik’teki işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini raporda şöyle sıraladı:

  • Yeraltı madenciliğine hakim olmayan bir anlayışla çalışma yapılıyor.
  • Yeraltında kullanılmaması gereken araçlar ve hava sirkülasyonundaki eksiklik karbonmonoksit sorunu var.
  • Suyun içinde elektrik akımına kapılarak toplu ölme riski var.
  • Gaz ölçüm ve izlemedeki ihmalkarlık ve manipülasyon sebebiyle toplu ölüm riski var.
  • Kârı artırmak için yetersiz sayıda işçi çalıştırıldığı için işçiler uzmanı olmadığı alanlarda risk doğuracak işlere zorlanıyor.
  • İşçiler emniyetsiz çalıştırıldığı için yüksekten düşerek ölüm riski var.
  • Toz emici aletler olmadığı için solunum sorunları riski var.
  • Kimyasal kullanılmasına rağmen yeterli koruyucu ekipman verilmediği için ciddi zarar görme riski var.
  • Yeraltı trafiğinde kullanılan araçların durumu ve önlem alınmadığı için ölüm riski var.
  • ATEX olarak bilinen Exproof (alev sızdırmazlık) sertifikasız aletler kullanıldığı için patlama riski var.
  • İşi hızlandırmak için yetersiz tahkimat kurulması sebebiyle göçük riski var.
  • Daha önce 4 kez olduğu gibi ocağı su basması sonucu ölüm riski var.
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Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
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7 Ekim 2024
/haber/fernas-iscileri-calisirken-olmemek-icin-direniyoruz-300458
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