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Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 15:06
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2024 15:10
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Araştırma raporu: 5 maddede Trump’a suikast girişimi

ABD'li Senatör Ron Johnson ve ekibinin hazırladığı suikast girişimi raporuna göre, Gizli Servis ilk başta mitinge keskin nişancı göndermeyi planlamıyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Araştırma raporu: 5 maddede Trump’a suikast girişimi
Fotoğraf: AA

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a 13 Temmuz'da suikast girişimi düzenlendiği gün yaşananlara ilişkin ekibiyle yaptığı araştırmalar sonucu ulaştığı 5 maddelik ön bulgulardan oluşan raporu açıkladı.

Johnson ve ekibi rapor için, olayın ardından güvenlik hatalarını araştırmak üzere federal ve yerel hükümet yetkilileriyle görüştü.

Senatör Johnson’ın sosyal medya hesabından paylaştığı rapordaki bulgular şöyle:

1.       Gizli Servis, olay günü 13 Temmuz 2024'te yerel özel tim SWAT ve keskin nişancılara yönelik yapılan sabah toplantısına katılmadı: Sabah 09.00'da yerel SWAT ve keskin nişancı birlikleri için bir toplantı yapıldı. Ekipler güvenlik sorumluluklarına ilişkin görevlendirildi. Gizli Servis'in toplantıya neden katılmadığı belli değil.

2.       Yerel kolluk kuvvetleri olay günü iletişimin uyumlu olmadığını ve Gizli Servis ile doğrudan bağlantı kuramadıklarını söyledi. Ekipler ayrı kanallar üzerinden iletişimdeydi.

3.       Yerel kuvvetler suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks hakkında merkez komutaya bilgi geçti ve Gizli Servis'in de bu bilgiden haberdar olduğu bilgisine ulaşıldı: Yerel keskin nişancı ekibi Crooks'u olay mahallinde elinde silah olmadan fark etti ve hareketleri şüpheliydi. Daha sonra elinde telemetre ile görülen Crooks'a ilişkin merkez komuta bilgilendirildi. Gizli Servis bu bilgiden haberdar olduğunu söyledi ve şüphelinin konumu için detay istedi.

4.       Olayın ardından Gizli Servis yerel birliklerle Crooks'un bulunduğu binanın çatısında görüldü ve saldırganın fotoğrafları yüz tanıma için Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosuna (ATF) gönderildi: Gizli Servis'in ne zaman ve nasıl çatıya çıktığı belirsiz. Crooks'un yüzünün tanımlanmasında neden ATF'nin görevlendirildiği de belirsiz.

5.       Yerel birliklere göre, Gizli Servis ilk başta mitinge keskin nişancı göndermeyi planlamıyordu.

Zaman çizelgesi ve fotoğraflar

Raporda, olaya ilişkin tüm muhtemel kanıtların korunması gerektiği vurgulanarak suikast girişimi olayının tüm şeffaflığıyla araştırılmasının önemine işaret edildi.

Paylaşılan raporun devamında olay gününü detaylı anlatan bir zaman çizelgesi oluşturulurken, zanlının miting alanındaki görüntüsü ile ona ait olduğu düşünülen bisiklet ve çantanın fotoğraflarına yer verildi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı, kulağından yaralandı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, ABD Gizli Servisi saldırganı vurarak öldürdü. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

(AS)

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