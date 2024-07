Araştırma raporu: 5 maddede Trump’a suikast girişimi

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a 13 Temmuz'da suikast girişimi düzenlendiği gün yaşananlara ilişkin ekibiyle yaptığı araştırmalar sonucu ulaştığı 5 maddelik ön bulgulardan oluşan raporu açıkladı.

Johnson ve ekibi rapor için, olayın ardından güvenlik hatalarını araştırmak üzere federal ve yerel hükümet yetkilileriyle görüştü.

Zaman çizelgesi ve fotoğraflar

Raporda, olaya ilişkin tüm muhtemel kanıtların korunması gerektiği vurgulanarak suikast girişimi olayının tüm şeffaflığıyla araştırılmasının önemine işaret edildi.

Paylaşılan raporun devamında olay gününü detaylı anlatan bir zaman çizelgesi oluşturulurken, zanlının miting alanındaki görüntüsü ile ona ait olduğu düşünülen bisiklet ve çantanın fotoğraflarına yer verildi.

🚨Preliminary findings in my investigation into the attempted assassination of President Trump: pic.twitter.com/iMlN2hu8fw