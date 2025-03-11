Ahmet eş-Şara: "Adeletsizce kan dökülmesini veya cezasız kalmasını kabul etmeyeceğiz"

Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın da mensubu olduğu Aleviliğe bağlı Suriyelilerin topluca öldürülmesinin ülkeye yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.

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Eş-Şara, ülkeyi birleştirme misyonuna bağlılığını vurguladı ve gerekirse müttefikleri de dahil tüm sorumluları cezalandırmaya söz verdi.

"İntikam cinayetleri oldu"

Eş-Şara, Reuters haber ajansı muhabirleri Samia Nakhoul, Maya Gebeily ve Timour Azhari'ye, Alevilerle Suriye'nin yeni Sünni İslamcı iktidar sahipleri arasında dört gün süren çatışmalarda yüzlerce kişinin ölmesinin ardından verdiği ilk röportajda, kan dökülmesini yabancılar tarafından desteklenen Esad yanlısı grupların tetiklediğini söyledi ancak intikam cinayetlerinin de gerçekleştiğini kabul etti.

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Reuters'a "Suriye bir hukuk devletidir. Hukuk herkes için geçerli olacaktır," diyen Eş-Şara "Ezilenleri savunmak için savaştık ve en yakınlarımız arasında bile [olsa] adaletsizce kan dökülmesini veya cezasız veya hesapsız kalmasını kabul etmeyeceğiz," dedi.

Moskova'yla yeniden ilişki kurulacak

Ahmed eş-Şara Başkan Donald Trump göreve geldiğinden beri Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir temasının olmadığını söyledi. Washington'a Esad döneminde uygulanan yaptırımları kaldırması yönündeki çağrılarını tekrarladı.



Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı ayrıca, Suriye'de iki büyük askeri üssü elinde tutmaya çalışan, Esad'ın savaş dönemi destekçisi Moskova'yla ilişkileri yeniden kurma olasılığını da dile getirdi.



Ahmed eş-Şara Esad'ın devrilmesinin ardından güney Suriye'de toprak işgal eden İsrail'in eleştirilerini reddetti ve Washington tarafından uzun süredir desteklenen Kürt liderliğindeki bir grubun başkanıyla görüşmek de dahil olmak üzere Kürtlerle olan anlaşmazlıkları çözmeyi hedeflediğini söyledi.



Son günlerde patlak veren şiddet olaylarını Esad'ın kardeşine sadık eski bir askeri birliğe ve belirtilmeyen bir yabancı güce bağlarken, buna karşılık "birçok tarafın Suriye kıyılarına girdiğini ve birçok ihlalin yaşandığını" kabul etti.

"Yıllarca biriken şikayetlerin intikamını almak için bir fırsat haline geldi," dedi, ancak "durumun o zamandan beri büyük ölçüde kontrol altına alındığını" söyledi.



Eş-Şara güvenlik güçlerinden 200 kişinin karışıklıklar sırasında öldürüldüğünü söyledi, ancak pazar günü gerçekleştirilen röportaj öncesinde bağımsız bir komite tarafından yürütülecek bir soruşturma sonuçlanmadan toplam ölü sayısını vermeyi reddetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: 973 Alevi sivil öldürüldü

İngiltere merkezli bir savaş izleme grubu olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, pazar gecesi itibarıyla 250'den fazla Alevi savaşçının ve 230'dan fazla güvenlik gücü üyesinin öldüğü çatışmalardan sonra intikam saldırılarında 973 Alevi sivilin öldürüldüğünü söyledi.



Eş-Şara Lazkiye ve Tartus'ta olanların gidişatı olumsuz etkileyeceğini kabul etmekle birlikte "durumu olabildiğince düzeltece[klerine]" and içti.

"Alevileri de içeren bağımsız komite kuruldu"

Eş-Şara, bu maksatla cinayetleri 30 gün içinde soruşturmak ve failleri hesap vermeye çağırmak için Alevileri de içeren ilk bağımsız komiteyi kurdu. "Sivil barışı ve uzlaşmayı korumak için" ikinci bir komite kurulduğunu da sözlerine ekledi.



Eş-Şara yabancı cihatçı savaşçıların ve diğer müttefik İslamcı grupların mı yoksa kendi güvenlik güçlerinin mi toplu katliamlara karıştığını yanıtlamayı reddetti ve bunların soruşturmanın konusu olduğunu söyledi.



Suriyeliler, kimilerini Reuters'ın da doğrulattığı aralarından birinin, bir kasabada en az 20 infaz edilmiş erkeği de gösterdiği videoları sosyal medyada dolaşıma soktular. Eş-Şara, hakikatleri araştırma komitesinin görüntüleri inceleyeceğini söyledi.

Eş-Şara, Esad'ın kardeşi Mahir'e bağlı kişileri ve İran'ı suçladı

Cinayetler Suriye'nin kıyı kasabaları ve Lazkiye, Banyas ve Cebleh kentlerini sarstı ve binlerce Aleviyi dağlık köylere kaçmaya veya Lübnan sınırını geçmeye zorladı.



Şara, perşembe günü Esad'ın kardeşi Mahir'in 4. Tümeni'ne bağlı Esad yanlılarının ve müttefik bir yabancı gücün çatışmaları "huzursuzluk çıkarmak ve mezhepsel anlaşmazlık yaratmak" için tetiklediğini söyledi.

Suriye’nin sahil bölgesinde şiddetli çatışmalar

Eş-Şara yabancı gücü tanımlamakla birlikte "Suriye'deki yeni gerçeklikten mahrum kalan taraflara" işaret etti; bu, Şam'daki büyükelçiliği hala kapalı olan uzun süreli Esad müttefiki İran'a açık bir göndermeydi. Tahran ise, şiddete karıştığı yönündeki her türlü iddiayı reddetti.



Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye şiddet sürerken Eş-Şara'ya güçlü bir biçimde desteklediler ancak Esad'ın eski müttefiki Rusya derin kaygılarını dile getirdi, İran da hiçbir grubun "ezilmemesi" gerektiğini söyledi.



Washington ise "yabancı cihatçılar da dahil olmak üzere radikal İslamcı teröristleri" suçladı.

"Ülkede bize karşı yaptırımlar hala yürürlükteyken güvenliği sağlayamayız.

Şara güvenlik ve ekonomik refahın doğrudan Esad'a uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Ancak Trump yönetimiyle, Sharaa'nın eski El Kaide bağlantıları konusundaki şüpheler nedeniyle göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık iki ayda doğrudan bir temas olmadı.



Nedeni sorulduğunda, "Suriye dosyası ABD'nin öncelik listesinde değil. Bu soruyu onlara sormalısınız. Suriye'nin kapısı açık." dedi. Bu arada, Moskova ile Akdeniz'deki Tartus Deniz Üssü ve Himeymim hava üssündeki askeri varlığına ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Moskova'yla bağların önemi

Eş-Şara, Moskova ve Şam'ın tüm eski anlaşmaları gözden geçirmeyi kabul ettiğini ancak ayrıntılara girmek için henüz yeterli zaman olmadığını söyledi. "Suriye ile Rusya arasında bir uçurum olmasını istemiyoruz ve Suriye'deki Rus varlığının dünyadaki hiçbir ülke için tehlike veya tehdit oluşturmasını istemiyoruz ve bu derin stratejik ilişkileri korumak istiyoruz," diye ekledi.

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Moskova ile bağlar o kadar önemliydi ki "(Rus) bombardımanına göz yumduk ve kurtuluştan sonra aramızdaki görüşmelere ve diyaloğa yer açmak için onları doğrudan hedef almadık," dedi.

Moskova'dan Esad'ı teslim etmesini isteyip istemediğini doğrulamayı reddetti. Rusya, onlarca yıldır Suriye'nin müttefiki ve yakıt ve tahılın önemli bir tedarikçisi.

Reuters geçtiğimiz hafta Moskova'nın ABD yaptırımlarına rağmen Suriye'ye bir tanker dolusu dizel gönderdiğini bildirdi.

(AEK)