Suriye’nin sahil bölgesinde şiddetli çatışmalar

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin yönetimi ele geçirdiği Suriye’de, geçen üç ay boyunca azınlıkların yoğun olduğu bölgelerdeki güvenlik operasyonları ve hak ihlalleri nedeniyle tansiyon düşmüyor.

Yeni yönetimin güvenlik güçlerinin, ay başından bu yana “silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına” yönelik başlattığı operasyon sürerken, dün (6 Mart) Lazkiye kırsalındaki eski Suriye ordusu unsurları da karşı saldırı başlattı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, Lazkiye kırsalı ve Suriye sahilindeki köylerde yeni yönetimin güvenlik güçlerine ait kontrol noktalarına ve karargâhlara yönelik saldırılar ve pusular düzenlendi.

Gözlemevi, güvenlik güçlerinin Ceble kırsalını ağır topçu ateşiyle hedef aldığını ve saldırılarda helikopterlerin de kullanıldığını belirtti. Ayrıca, hava saldırılarının görüntülerle belgelendiği bildirildi.

Son üç ayın en şiddetli çatışmalarının yaşandığı ifade edilirken, güvenlik güçlerinin Ceble şehrinde tam kontrol sağladığı ya da şehri kuşatma altına aldığı aktarıldı. Çatışmaların halen sürdüğü ve Kardaha’ya sıçradığı belirtilirken, burada da şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.

*Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığı’na bağlı güçlerin, “bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak amacıyla” Tartus kentine girdiğini bildirdi.

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En az 50 kişi hayatını kaybetti

SOHR verilerine göre, saldırılar ve sonrasında yaşanan çatışmalarda 24’ü isyancı silahlı unsur, 20’si ise yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerinden olmak üzere en az 44 kişi hayatını kaybetti.

Bunun yanı sıra, 3’ü Ceble kırsalındaki Duyr Babde köyünde olmak üzere toplam 4 sivilin öldüğü bildirildi.

Gözlemevi, her iki taraftan da esir alınanlar olduğunu ve bazı esirlerin infaz edildiğine dair haberler bulunduğunu aktardı.

Olayların şiddetlenmesi ve geniş bir alana yayılmasıyla birlikte, Kamu Güvenliği İdaresi, Lazkiye, Tartus ve Humus vilayetlerinde 24 saat sürecek bir sokağa çıkma yasağı ilan etti.

*Yeni yönetime bağlı güçler, Lazkiye merkezinde konuşlandı. (Fotoğraf: SANA)

Ülke genelinde seferberlik ilanı

SOHR’a göre, isyancı silahlı unsurlar, özellikle İstamu Havaalanı ve Kardaha gibi askeri bölgeleri ele geçirdiğini ve Lazkiye Dağları’ndaki sarp bölgelerde mevzilenerek yeni yönetime bağlı güçlere saldırılar düzenlediğini belirtiyor.

Gözlemevi, bu unsurların özellikle Ceble’deki binalara yerleşerek sokak çatışmalarına girdiğini belirtti. Yeni yönetime bağlı güçlerin sahil bölgesine büyük çaplı takviye birlikler sevk ettiği ve ülke genelinde seferberlik ilan edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, yeni yönetime bağlı güçler, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus vilayetlerine sevk etti.

*Halep’in kuzeyindeki Azez’den Lazkiye’nin Ceble bölgesine giden takviye güçler, 6 Mart 2025. (Fotoğraf: SANA)

Birçok kentte yeni yönetime destek eylemleri

Sahil bölgesinde tırmanan çatışmaların ardından Şam, Hama, İdlib, Lazkiye, Tartus, Humus, Dera ve farklı bölgelerde yeni yönetime destek eylemleri düzenlendi.

Ülkenin dört bir yanında düzenlenen protestolarda, “rejim kalıntılarından intikam alma” gibi söylemlerin öne çıktığını belirten SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, Alevi toplumunu desteklemek amacıyla Tartus’ta düzenlenen gösterinin güvenlik güçleri tarafından ateş açılarak dağıtıldığını, Lazkiye’de ise hükümet yanlısı bir gösterinin akil kişiler tarafından kontrol altında tutulduğunu aktardı.

*Şam’daki Emevi Meydanı’nda yeni yönetime destek eylemi, 6 Mart 2025. (Fotoğraf: SANA)

Alevi Meclisi’nden barışçıl protesto çağrısı

Beyrut merkezli El-Meyadin televizyonu, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde, Ceble kırsalındaki sivillerle dayanışma amacıyla gösteriler düzenlendiğini bildirdi. Göstericiler, kan dökülmesinin durdurulmasını, sorumluların hesap vermesini ve toplumsal barışın korunmasını talep etti.

Suriye Alevi Meclisi, yaptığı açıklamada, “Daatour, Tartus ve Ceble’deki operasyonların durdurulmasını” istedi ve “sivil yerleşimlerin hava bombardımanına maruz kaldığını” ifade etti.

Alevi Meclisi, halka barışçıl protestolar düzenleme çağrısında bulundu:

“Ceble ve köylerinizdeki halkınıza destek olmak ve zulme karşı haklı sesinizi yükseltmek için meydanlara inin. Ancak gösterilerinizi barışçıl bir şekilde yapın, yalnızca ulusal sloganlar atın ve kamu ya da özel mülklere zarar vermeyin.”

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar tırmanıyor

Abdurrahman’dan mezhep çatışması uyarısı

SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, Lazkiye kırsalındaki Ceble ve Kardaha’nın en yoğun çatışmaların yaşandığı bölgeler olduğunu belirtti.

Olayların ilk olarak Ceble kırsalındaki Dalyye kasabasında, Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı bir devriyeye yönelik saldırıyla başladığını, ardından farklı bölgelerde güvenlik güçleri ve askeri unsurlara yönelik saldırıların arttığını bildirdi.

Sahil bölgesinde yaşayan Suriyelilerin büyük bir kısmının mezhep savaşına sürüklenmek istemediğini vurgulayan Abdurrahman, böyle bir savaşın ne mevcut yönetimin ne de Alevi toplumunun çıkarına olacağını ifade etti.

Abdurrahman, önümüzdeki saatlerde durumun kontrol altına alınmasının beklendiğini, ancak birilerinin kasıtlı olarak Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasını körüklemek istemesi halinde işlerin tamamen kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

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Ne olmuştu? Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesinin ardından, Alevi ve Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sivillere yönelik saldırılar ve cinayetler artış gösterdi. Ülke nüfusunun %10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Son dönemde artan saldırılar ve HTŞ öncülüğünde başlatılan “güvenlik operasyonları,” bölge halkının güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluştururken, Alevi toplumu, bu saldırıların durdurulması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için yetkililere acil çağrıda bulunuyor. *Suriye’nin sahil bölgesi ve önemli askeri tesislerin konumu. (Harita: BBC/OpenStreetMap/Google)

(VC)