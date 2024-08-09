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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 08:28
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 08:29
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Trump: Merkez Bankası kararlarında başkan söz sahibi olmalı

Dünya piyasalarında önemli rol oynayan Fed'in politika konusunda bağımsızlığı bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trump: Merkez Bankası kararlarında başkan söz sahibi olmalı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, ABD başkanının ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında "söz sahibi" olması gerektiğini ifade etti.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, "Başkanın en azından orada söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Bence benim durumumda, çok para kazandım, çok başarılı oldum ve birçok durumda Fed'deki insanlardan veya başkanından daha iyi bir içgüdüye sahip olduğumu düşünüyorum" dedi.

Faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor

Trump, Kasım 2017'de mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ı bankanın başkanlığına aday göstermişti. Genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunan Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştiriyordu.

Trump, son olarak verdiği bir röportajda, yeniden başkan olması halinde Powell'ın 2026'ya kadar sürecek başkanlık görevini tamamlamasına izin vereceğini belirtmişti.

ABD'de Fed başkanı ve altı yönetim kurulu üyesi ABD başkanı tarafından aday gösteriliyor ve daha sonra yasama organı Kongre'nin üst kanadı Senato tarafından onaylanıyor. Dünya piyasalarında da önemli rol oynayan Fed'in politika konusunda bağımsızlığı bulunuyor.

(AS)

donald trump Ekonomi FED abd seçimi
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