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Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 11:07
 ~ Son Güncelleme: 20 Temmuz 2024 11:14
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Suikast girişiminden sonra Trump'ın oyu yüzde 52'ye yükseldi

CBS News'in başkanlık seçimlerine ilişkin anketine göre, Donald Trump'ın oy oranı kendisine yönelik suikast girişiminin ardından yüzde 52'ye yükseldi, mevcut Başkan Joe Biden'ın oy oranı ise yüzde 47'ye geriledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suikast girişiminden sonra Trump'ın oyu yüzde 52'ye yükseldi
*Fotoğraf: AA

CBS News'in ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin anketine göre, eski Başkan Donald Trump'ın oy oranı kendisine yönelik suikast girişiminin ardından yüzde 52'ye yükselirken, mevcut Başkan Joe Biden'ın oy oranı ise yüzde 47'ye geriledi.

CBS News, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin 16-18 Temmuz'da vatandaşlara kime oy vereceklerini sordu.

Ankete göre Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından rakibi Biden'a üstünlüğünü artırdı.

3 Temmuz'da yapılan ankette göre yüzde 50 oy alacağı tahmin edilen Trump, güncel ankette oy oranını yüzde 52'ye çıkardı.

Biden'ın oy oranı ise 3 Temmuz'daki ankette yüzde 48 iken, mevcut ankette yüzde 47'ye düştü.

Anket katılımcılarının yüzde 54'üne göre Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından birleştirici bir tavır takındı.

Biden'ın seçimden çekilmesi ihtimalinde Demokratların adayı olarak değerlendirilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Trump'ın karşılaşması durumunda ise eski Başkan yine önde görülüyor.

Bu durumda Trump'ın oyların yüzde 51'ini, Harris'in ise yüzde 48'ini alacağı tahmini yapılıyor.

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(RT)

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