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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 14:45
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 14:51
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SOHR: Suriye’de 6 Mart’tan bu yana en az 1659 sivil katledildi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, akıbeti bilinmeyen çok sayıda kayıp kişinin yanı sıra, yakınları tarafından hâlâ teslim alınmamış cenazelerin hastane morglarında bulunduğunu bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SOHR: Suriye’de 6 Mart’tan bu yana en az 1659 sivil katledildi
*Yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri Lazkiye'de, 7 Mart 2025. (Fotoğraf: AA)

Suriye’nin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetleri ile Hama ve Humus kırsalında, 6 Mart’tan bu yana sivil ölümleri artmaya devam ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri tarafından Alevilere yönelik olarak gerçekleştirilen 62 katliamda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 1659 kişi hayatını kaybetti.

Lazkiye’de 866, Tartus’ta 508, Hama’da 272, Humus’ta 13 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

SOHR’a göre, yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri ile eski Suriye ordusu unsurları arasındaki çatışmalarda, her iki taraftan toplam 532 kişi hayatını kaybetti.

Yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki ‘güvenlik operasyonları’ ile başlayan ve 6 Mart’ta eski Suriye ordusu unsurlarının Lazkiye kırsalında güvenlik güçlerine yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, 7 Mart itibarıyla etnik temizlik saldırılarına ve toplu infazlara dönüştü.

Aziziye köyünde 7 kişi öldürüldü

SOHR, bu hafta Lazkiye ve Hama'nın kırsal bölgelerinde 20 sivilin daha öldürüldüğünü belgeledi.

Hama’nın kuzeybatısındaki Aziziye köyünde 7 sivilin infaz edildiğini aktaran SOHR, köyde yaşananlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Silahlı gruplar köye dalgalar halinde saldırdı. Evlere girerek soğukkanlılıkla sivilleri öldürdüler. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik şiddet uygulandı; havaya ateş açılarak siviller arasında korku yaratıldı. Evler ve mallar yağmalandı, köy halkı zorla yerinden edildi. 25 Mart Salı günü, iki vatandaş evlerini kontrol etmek için köye döndü; ancak üzerlerine ateş açıldı ve ağır şekilde yaralandılar.”

SOHR kaynakları, köyün girişinde güvenlik güçlerine ait iki kontrol noktasının bulunduğunu ve köye giriş-çıkışların engellendiğini belirtti.

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Şamiye köyünde 13 kişi öldürüldü

SOHR’a göre, Lazkiye kırsalındaki Şamiye köyünde ise, aralarında uzlaşma sürecine katılmış yüzbaşı rütbesinde bir subayın da bulunduğu 13 kişi öldürüldü, araçları ve eşyaları gasp edildi.

Öldürülenlerden ikisinin Sanubar köyünden, diğer 11’inin ise Şamiye köyünden olduğu belgelendi.

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SOHR: Çok sayıda kayıp kişi var

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, akıbeti bilinmeyen çok sayıda kayıp kişinin yanı sıra, yakınları tarafından hâlâ teslim alınmamış cenazelerin hastane morglarında bulunduğunu bildirdi.

Mezhep temelli kışkırtmaların toplumsal barış açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan SOHR, “Bu durum, toplumsal bölünmeleri körükleyerek yıkıcı intikam eylemlerine zemin hazırlıyor ve sivil yaşamı ciddi şekilde tehdit ediyor,” dedi.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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