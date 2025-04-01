DEM Parti MYK'sı toplanıyor: Gündem 27 Şubat çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat’ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın ardından geçen yaklaşık bir buçuk aylık sürece dair tartışma yürütmek ve yol haritası belirlemek amacıyla Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) 11 Nisan’da toplantıya çağırdı. MYK’de, sürece ilişkin nasıl bir yol izleneceği ele alınarak, tartışmalar yürütülecek.

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DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Parti yetkili kurullarını toplama kararı almıştı. Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında 2 Mart Pazar günü Parti Meclisi (PM) ve il eşbaşkanları, 3 Mart Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve 5 Mart Çarşamba günü milletvekilleri ile belediye eş başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılmıştı. Bu toplantıların ardından 101 merkezde halk buluşmaları düzenlenmişti.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

(ED)