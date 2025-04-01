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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2025 13:26
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 13:37
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DEM Parti MYK'sı toplanıyor: Gündem 27 Şubat çağrısı

Öcalan'ın 27 Şubat’taki çağrısının ardından DEM Parti, sürece dair tartışma yürütmek ve yol haritasını belirlemek üzere MYK'yı 11 Nisan Cuma günü toplayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti MYK'sı toplanıyor: Gündem 27 Şubat çağrısı
*DEM Parti MYK üyeleri

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat’ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın ardından geçen yaklaşık bir buçuk aylık sürece dair tartışma yürütmek ve yol haritası belirlemek amacıyla Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) 11 Nisan’da toplantıya çağırdı. MYK’de, sürece ilişkin nasıl bir yol izleneceği ele alınarak, tartışmalar yürütülecek.

Meclis'teki tokalaşmadan 'tarihi çağrı'ya: Süreçte neler yaşandı?
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27 Şubat 2025

DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Parti yetkili kurullarını toplama kararı almıştı. Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında 2 Mart Pazar günü Parti Meclisi (PM) ve il eşbaşkanları, 3 Mart Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve 5 Mart Çarşamba günü milletvekilleri ile belediye eş başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılmıştı. Bu toplantıların ardından 101 merkezde halk buluşmaları düzenlenmişti.

Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
Öcalan'ın çağrısı PKK lideri abdullah öcalan dem parti myk Kürt sorununda çözüm tartışmaları
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