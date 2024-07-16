ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı resmen Donald Trump

Demokrat aday Hillary Clinton'dan daha az oy almasına karşın ABD seçim sisteminin kendine özgülükleri sayesinde 2017-2021 arasında ABD Başkanı olan Trump, 2020 seçimlerinde ikinci kez Cumhuriyetçi Parti adayı olarak girdiği seçimi Demokrat Joe Biden'a karşı kaybetmişti. Trump art arda üçüncü kez Cumhuriyetçilerin adayı oldu.

Trump'ın kürtaj, göç ve iklim

krizi inkarcısı başkan yardımcısı

Donld Trump partisinin kongresi öncesinde yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı adayını Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olarak açıklamıştı. Vance kadınların kürtaj haklarının eyaletlerce kısıtlanması için propaganda yürütmesi yanı sıra LGBTİ+ haklarının karşısında yer alması, çocuksuz aileleri damgalaması, iklim krizini yok sayması, ABD güney sınırının göçlere karşı çelik duvarlarla korunmasını savunması ve ABD için "demokratik" sayılan bütün eğilimlere sert karşı duruşuyla biliniyor.

Yargıdan kayırma

Trump'ın cumartesi günü Pensilvanya eyaletindeki mitingde konuşurken uğradığı, kendisi dahil üç kişinin yaralanmasına, saldırgan olduğu iddia edilen genç dahil iki kişinin öldürülmesine neden olan saldırı sonrasında Cumhuriyetçiler nezdindeki popülaritesinde büyük yükseliş gerçekleşmişti.

"SALDIRGAN" VE BİR KATILIMCI ÖLDÜRÜLDÜ Donald Trump seçim kampanyasına saldırıdan yaralı kurtuldu

Pazartesi günü Trump'ın yargılanmakta olduğu kayıp gizli dosyalar davasına bakan yargıç Aileen Cannon bir duruşma gündemi söz konusu değilken, davanın özel savcısı Jack Smith’in göreve Adalet Bakanlığı tarafından illegal olarak atandığı gerekçesiyle davayı düşürdüğünü açıkladı ve Trump'ın popülaritesini çelen dört davadan birini yolundan kaldırdı.

Trump’ın malikanesine FBI baskını: “Bu, bir ilk”

(AEK)