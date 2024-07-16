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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 01:27
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2024 03:11
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CUMHURİYETÇİ PARTİ KONGRESİ SEÇTİ

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı resmen Donald Trump

ABD'nin Wisconsin eyaletinin merkezi Milwaukee'de toplanan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi 5 Kasım Başkanlık seçimleri için bir kez daha Donald Trump'ı aday gösterdi. Yargılandığı kayıp dosyalar davasına bakan yargıç, Pazartesi günü durup dururken, davayı düşürdüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı resmen Donald Trump
Trump'ın kendi sosyal medya hesabında kendisini George Washington'ın yerine koyduğu kolaj/Truth Social

Demokrat aday Hillary Clinton'dan daha az oy almasına karşın ABD seçim sisteminin kendine özgülükleri sayesinde 2017-2021 arasında ABD Başkanı olan Trump, 2020 seçimlerinde ikinci kez Cumhuriyetçi Parti adayı olarak girdiği seçimi Demokrat Joe Biden'a karşı kaybetmişti. Trump art arda üçüncü kez Cumhuriyetçilerin adayı oldu. 

Trump'ın kürtaj, göç ve iklim
krizi inkarcısı başkan yardımcısı 

Donld Trump partisinin kongresi öncesinde yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı adayını Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olarak açıklamıştı. Vance kadınların kürtaj haklarının eyaletlerce kısıtlanması için propaganda yürütmesi yanı sıra LGBTİ+ haklarının karşısında yer alması, çocuksuz aileleri damgalaması, iklim krizini yok sayması, ABD güney sınırının göçlere karşı çelik duvarlarla korunmasını savunması ve ABD için "demokratik" sayılan bütün eğilimlere sert karşı duruşuyla biliniyor.   

Yargıdan kayırma

Trump'ın cumartesi günü Pensilvanya eyaletindeki mitingde konuşurken uğradığı, kendisi dahil üç kişinin yaralanmasına, saldırgan olduğu iddia edilen genç dahil iki kişinin öldürülmesine neden olan saldırı sonrasında Cumhuriyetçiler nezdindeki popülaritesinde büyük yükseliş gerçekleşmişti. 

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Pazartesi günü Trump'ın yargılanmakta olduğu kayıp gizli dosyalar davasına bakan yargıç Aileen Cannon bir duruşma gündemi söz konusu değilken, davanın özel savcısı Jack Smith’in göreve Adalet Bakanlığı tarafından illegal olarak atandığı gerekçesiyle davayı düşürdüğünü açıkladı ve Trump'ın popülaritesini çelen dört davadan birini yolundan kaldırdı. 

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(AEK)

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