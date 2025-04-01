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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2025 22:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 23:13
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BOYKOT ÇAĞRISINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "boykot"a "ayrıştırıcı söylem" muamelesi yapacakmış

2 Nisan tüketim boykotu fikri dalga dalga yayılırken İstanbul C. Başsavcılığı boykotu "halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" suçu ilan eti. Ticaret Bakanı da "ticareti zarar görenleri çağrıda bulunanlara tazminat davası açmaya" çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "boykot"a "ayrıştırıcı söylem" muamelesi yapacakmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "tüketim boykotu" çağrısı yapanlar için re'sen (kendi kararıyla) soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler" için soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

"Senin kahveni içmeyeceğim" demek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"miş

Savcılık kendi kararıyla başlattığı soruşturmada "boykot çağrısı yapanlar ve bu söylemleri yayan şahıslara nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltti. 

Tepkilerin ve soruşturmaların hedefi Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de 7 gün süren protestoların son gününde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı ülke çapında baş gösteren tepkileri yansıtmayan TV kanallarını ve bu kanalları verdikleri reklamlarla ayakta tutan özel sektör ve kamu sanayi ve finans kuruluşlarını boykot çağrısında bulunmuştu.

Üniversite öğrencileri, Saraçhane buluşmaları sonrasında Maltepe'deki büyük mitingin ardından 2 Nisan'da halkın tüketimden gelen gücünü rejime ve rejimin gözdesi holdingler ve TV kanallarına göstermek üzere tüm ülkede tüketim boykotu çağrısında bulunmuşlardı.

Özel bugün yaptığı açıklamada "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak. #2nisantüketimboykotu" dedi.

Özgür Özel: "Zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum"
CHP GENEL BAŞKANI'NDAN TAM DESTEK
Özgür Özel: "Zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum"
1 Nisan 2025

AKP Sözcüsü Ömer Çelik yurttaşları Özel'i boykota çağırdı

Özel'in boykot çağrısına destek vermesini AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye’yi topyekun tehdit etmek" olarak niteledi. Çelik, Özel’i "toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak"la suçladı ve bu kez kendisi, vatandaşları "bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot[a]" davet etti. 

Ticaret Bakanı Bolat: "Ticareti yolunda gitmeyen boykotçuları mahkemeye versin" 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 2 Nisan'daki tüketim boykotu çağrıları için, "ticaretinde maddi kaybı olanları boykot çağrısı yapanlara karşı tazminat davası açmaya" çağırdı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-İstanbul
boykot sivil itaatsizlik özgür özel
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