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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2025 11:33
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 14:30
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Üniversitelilerden 2 Nisan'da 'ekonomik boykot' çağrısı

Üniversiteliler, yarın ‘2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz’ çağrısıyla ekonomik boykot eylemi gerçekleştirecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Üniversitelilerden 2 Nisan'da 'ekonomik boykot' çağrısı

Üniversite öğrencileri, “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek, 2 Nisan’da ekonomik boykot kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Boykot kapsamında yarın hiçbir satın alım işlemi yapılmayacak. 

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Üniversiteliler tarafından yapılan çağrıda, “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz ve 2 Nisan’da hiçbir şey satın almamayı öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kampanya kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nden Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) birçok üniversitede kulüpler, öğrenciler, öğrenci temsilci kurulları ve gençlik örgütlerinin yarın yapılması planlanan boykot çağrıları sürüyor.

ODTÜ Biyolojik Bilimler bölümü öğrencileri boykot için 2 Nisan’a çağrı yaptı: “'Bayramda Burada Kal!' ki gücümüze güç kat.  '2 Nisan'da burada ol!' ki mücadelemiz sensiz eksik kalmasın."

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
boykot ODTÜ Ekrem İmamoglu
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