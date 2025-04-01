Üniversitelilerden 2 Nisan'da 'ekonomik boykot' çağrısı

Üniversite öğrencileri, “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek, 2 Nisan’da ekonomik boykot kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Boykot kapsamında yarın hiçbir satın alım işlemi yapılmayacak.

CHP'den boykot çağrısı

Üniversiteliler tarafından yapılan çağrıda, “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz ve 2 Nisan’da hiçbir şey satın almamayı öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci olarak biz de 2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz! pic.twitter.com/5Fypqzyvm2 — Boğaziçi Üniversitesi ÖTK (@boun_otk) March 30, 2025

Kampanya kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nden Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) birçok üniversitede kulüpler, öğrenciler, öğrenci temsilci kurulları ve gençlik örgütlerinin yarın yapılması planlanan boykot çağrıları sürüyor.

ODTÜ Biyolojik Bilimler bölümü öğrencileri boykot için 2 Nisan’a çağrı yaptı: “'Bayramda Burada Kal!' ki gücümüze güç kat. '2 Nisan'da burada ol!' ki mücadelemiz sensiz eksik kalmasın."

(ED)