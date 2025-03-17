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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Mart 2025 22:58
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 10:07
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3 AYDA 7 BİN ALEVİNİN KATLEDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Suriye'deki Alevi katliamı AİHM önünde protesto edildi

Strasbourg'da AİHM önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, HTŞ yönetimi altında Suriye'de Alevilere, Kürtlere, Dürzilere, Hristiyanlara ve diğer azınlıklara yönelik sistematik şiddet ve katliamları kınadı. Ahmet Eş-Şara yönetimine yönelik suç duyurusu UCM'ye verilmek üzere AİHM'ye sunuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suriye'deki Alevi katliamı AİHM önünde protesto edildi
AİHM önündeki protestodan görüntü. Fotoğraf: Emmanuel Fernandes /X

Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde, Suriye’de süre giden Alevilere yönelik katliam yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. 

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Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) çağrısıyla düzenlenen protestoya, Strasbourg Demokratik Kürt Toplum Merkezi, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Boyun Eğmeyen Fransa milletvekili Emmanuel Fernandes katıldı.

AİHM önünde bir araya gelenler açıkladıkları bildirgeyle Suriye’de Alevilere, Kürtlere, Dürzilere, Hristiyanlara ve diğer azınlıklara yönelik sistematik şiddet ve katliamları kınadılar. 

Suriye'de en az 7 bin Alevinin katledildiği ileri sürüldü

ANHA'nın haberine göre, basın açıklamasında "Suriye’de son üç ayda en az 7 bin Alevi[nin] işkenceyle katledildi[ği], 40 bini aşkın insanın keyfi olarak tutuklandığı ve kadınların kaçırılarak tecavüz edildiği vurgulandı. 

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Açıklamaya göre, köylerin yakıldığı, ibadet yerlerinin tahrip edildiği süreç "planlı bir soykırım” olarak nitelendi. Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği cihatçı grupların 6 Mart’ta Alevilere cihat ilan ettiği hatırlatılırken, Şam'da iktidarı elinde tutan bu grupların Alevileri “yok edilmesi gereken bir sorun” olarak görmelerine karşın uluslararası arenada “istikrar gücü” olarak sunulduklarına dikkat çekildi. 

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Talepler

Açıklamada uluslararası topluma ve kurumlara iletilen talepler şöyle sıralandı: 

HTŞ terör örgütü olarak tanınsın, 

Suriye’deki azınlıkların yaşadığı bölgeler uluslararası koruma altına alınsın, 

Bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulsun, 

Suçlular Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılansın. 

HTŞ’ye sağlanan finansal, askeri ve siyasi desteğe son verilsin,

“Bu soykırımı görmezden gelmek, ona ortak olmaktır” denilen açıklamada, uluslararası toplumun insan hakları ve adalet ilkelerini koruma sorumluluğu taşıdığı vurgulandı:  “Uluslararası toplumun görevi katillerle müzakere etmek değil, onları yargı önüne çıkarmaktır.” 

Basın açıklamasının ardından suç duyurusunu içeren dosya AABK Diplomasi Merkezi tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına ulaştırılmak üzere, AİHM yetkililerine teslim edildi.

(AEK)

Haber Yeri
Strasbourg
Suriye htş Suriye'de Alevi katliamları AİHM Uluslararası Ceza Mahkemesi
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/haber/kadinlardan-suriyedeki-alevi-kadinlar-icin-dayanisma-cagrisi-305511
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