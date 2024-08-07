Trump’a "kiralık katil" ile suikast planı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hakkında dava açılan ve İran hükümetiyle bağlantısı olduğunu iddia edilen Pakistanlı Asif Merchant, siyasi suikastlar düzenlemeye çalışmakla suçlandı.

CNN’den Evan Perez ve Hannah Rabinowitz’in haberine göre, FBI soruşturmasında, hedef alınanlar arasında eski ABD Başkanı, Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan adayı Donald Trump’ın da olduğu tespit edildi.

“Kiralık katil” iddiası

New York, Brooklyn’de açılan davada, 46 yaşındaki Asif Merchant, New York'a seyahat etmek ve suikastları Ağustos sonu veya Eylül başında gerçekleştirmek için bir kiralık katille birlikte çalışmakla suçlanıyor.

Savcılık, Merchant'ın, 12 Temmuz'da ABD’den ayrılmaya hazırlanırken, cinayetleri işleyeceğine inandığı ama aslında gizli polis memurları olduğu iddia edilen tetikçilerle görüştüğünü ileri sürdü. Merchant bu görüşmenin ardından tutuklandı.

Merchant ifadesinde, “ABD'de, Pakistan'a ve dünyaya, Müslüman dünyasına zarar veren kişileri hedef almak istediğini” söyledi. Merchant'ın avukatı ise iddiaların doğru olmadığını belirtti ve müvekkilinin soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiğini açıkladı.

FBI, bu suikast planının, Trump’a Pensilvanya'da düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantısı olduğuna dair kanıt bulamadı.

Başsavcı Merrick Garland Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "otoriter bir rejimin Amerikan kamu görevlilerini hedef alma ve Amerika'nın ulusal güvenliğini tehlikeye atma girişimlerine tolerans göstermeyeceğini" söyledi.

İddianameye göre “suikast planı” İddianamede, Merchant'ın, yetkililere karşı suikastlar gerçekleştirecek bir tetikçiyle görüşmek üzere Nisan ayında New York City'ye ulaştı. Merchant Pakistan vatandaşı olmasına rağmen savcılık İran'da yaşadığını ve ailesinin de orada bulunduğunu belirtti. Merchant'ın cinayet planında kendisine yardımcı olacağına inandığı ve temasa geçtiği kişinin, FBI’ı aradığı ardından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Savcılara göre Merchant, aynı ayın sonlarında tetikçi olarak gizli görev yapan kolluk kuvvetleriyle görüştü ve onlardan Ağustos sonu veya Eylül başında “bir politikacıyı öldürmelerini istediğini” söyledi, 5 bin dolar avans teklif etti. Savcılar, Merchant'ın suikasttan önce ülkeyi terk etmeyi planladığını ancak gidemeden tutuklandığını söyledi.

ABD savcıları, geçmişte başka kişileri de benzer suikast girişimleriyle suçlamıştı. Örneğin, eski ulusal güvenlik danışmanı John Boltan'u öldürmesi için ABD'deki bir kişiye 300 bin dolar ödemeye çalıştığı iddia edilen 45 yaşındaki İran uyruklu ve Devrim Muhafızları üyesine karşı 2022'de aynı minvalde bir suçlama yöneltilmişti. İddianamede, bu planın, Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misilleme girişimi olduğu ileri sürüldü. Eski ABD Başkanı Trump, 2020'de İranlı general Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının emrini vermişti.

İran’dan suikast planı iddiasına yanıt

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD Adalet Bakanlığının ülkede üst düzey Amerikalılara suikast planlamakla suçlanan bir Pakistanlının Tahran ile bağlantısı olduğuna dair iddiasına yanıt verdi.

Açıklamada, "ABD hükümetinden bu konuda herhangi bir bilgi almadık ancak söz konusu operasyon tarzının, İran hükümetinin Kasım Süleymani'nin katilini yasal yollarla yargılama politikasıyla çeliştiği açıktır" dendi.

(AS)