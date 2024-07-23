“Trump'a suikast girişimi, Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı”

ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle, Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruları yanıtladı.

Cheatle, Trump'a suikast girişiminin kabul edilemez olduğunu ve bu konuda güvenlik tedbirleriyle ilgili yaşanan tüm sorunlardan dolayı kurumu adına tüm sorumluluğu aldığını vurguladı.

Suikast girişimini, "Gizli Servis'in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için kurum içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

Kongre üyeleri, Gizli Servis yöneticisini istifaya çağırdı

4 saatten fazla süren oturumda, her iki partiden Kongre üyeleri, Cheatle'e sorular sorarak suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle eleştiriler yöneltti ve kendisine derhal istifa etme çağrısında bulundu.

Cheatle, oturumda Konge üyelerinin detaylı sorularına "suikast girişimiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği" gerekçesiyle kaçamak cevaplar vermesi veya hiç cevap vermemesi üzerine sık sık suçlandı.

“Siyasi şiddet, ulusal güvenlik tehdidi oluşturabilir”

New York temsilcisi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, Cheatle'in net cevaplar vermesi için devam eden soruşturmanın sonuçlanması ve bunun da 60 günü bulabileceği açıklamasına tepki göstererek, "Bu çok uzun bir süre, Amerikan halkının bu kadar önemli bir olayda acil cevaplara ihtiyacı var. Çünkü sonuçları itibarıyla siyasi şiddet ulusal güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir konu" diye konuştu.

Colorado Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Lauren Boebert'in sorusu üzerine Cheatle, suikast girişiminden sonra Trump'ı arayarak direkt kendisinden özür dilediğini söyledi.

Kamuoyuna açıklama yapılmadı

Kongre üyeleri, Cheatle'i suikast girişiminden sonra olay yerine bizzat giderek incelemelerde bulunmamakla, sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve komplo teorileriyle ilgili olayın üzerinden 9 gün geçmesine rağmen basın toplantısı ile kamuoyuna hiçbir açıklamama yapmamakla eleştirdi.​​​​​​​

Cheatle'nin verdiği cevaplardan "kesinlikle tatmin olmadıklarını" vurgulayan Kongre üyeleri, Gizli Servis yönetiminin yetenek ve liderliğine yönelik hiçbir güvenlerinin kalmadığını, Cheatle'ın "derhal istifa etmesi" veya "işten kovulması" gerektiğini dile getirdi.

Oturumun sonunda ​​​​​​​Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleri James Comer ve Jamie Raskin, Gizli Servis direktörü Cheatle'in istifası çağrısında bulunan resmi bir mektup yayımlayacaklarını belirtti.

Bağımsız soruşturma Fox News'ün haberine göre, Cheatle, suikast girişimine ilişkin bağımsız güvenlik soruşturmasıyla o gün olanların değerlendirilmesi ve benzer olayın bir daha olmaması için önerileri sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Cheatle, Trump'a suikast girişimine ilişkin bağımsız soruşturma konusunda işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirtti. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı yazılı açıklamada, bağımsız soruşturma kapsamında, Gizli Servisin Trump'a suikast girişimi öncesi ve sonrası politikaları ve prosedürlerinin 45 gün içinde inceleneceğini ifade etmişti.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı, kulağından yaralandı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, ABD Gizli Servisi saldırganı vurarak öldürdü. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

(AS)