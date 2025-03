Akademisyenlerden Suriye'deki Alevi soykırımına son verilmesi için çağrı

Suriye'de Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) yönetimi altındaki Alevilere yönelik saldırılara karşı, dünyanın dört bir yanından akademisyenler, bilim insanları, yazarlar, sanatçılar ve aydınlar ortak bir çağrı metni yayımladı.

Çağrı metninde, Suriye'de Alevilere yönelik devam eden soykırımın durdurulması için uluslararası müdahale, insani yardım ve farkındalık çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, HTŞ'nin kontrolündeki bölgelerde Alevi köylerine yönelik baskınların yapıldığı, kadınların köleleştirilmek üzere kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı, çocuk ve yetişkin demeden Alevilerin katledildiği ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 12 Mart tarihli raporunda , sahil bölgesinde öldürülen sivillerin toplu mezarlara gömüldüğünü tespit ettiğini açıkladı.

“Soykırım politikası güdülüyor”

İmzacı akademisyenler, 8 Aralık 2024'te Şam yönetiminin devrilmesiyle birlikte HTŞ çatısı altındaki cihatçı grupların Suriye’nin kadim topluluklarından başta Aleviler olmak üzere Hristiyan, Dürzi ve Ermeni halklara yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Golani'nin yönetimi altındaki silahlı grupların son üç aydır özellikle Alevilere yönelik sistematik katliamlar düzenlediğine dikkat çekildi.

Özellikle 4 Mart 2025'te Lazkiye'nin Datur mahallesinde başlayan saldırıların, 5 Mart’ta Ceble kırsalına sıçradığı, 6-7-8 Mart tarihlerinde ise açık bir Alevi soykırımına dönüştüğü vurgulandı. Açıklamada, BM ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayımladığı raporların, HTŞ yönetiminin Alevilere karşı bilinçli bir soykırım politikası izlediğini gözler önüne serdiği belirtildi.

Uluslararası topluma acil çağrı

İmzacı akademisyenler ve aydınlar, uluslararası toplumun ve ilgili kurumların Suriye'de Alevilere yönelik soykırımı durdurmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Çağrıda şu talepler sıralandı:

*Uluslararası toplum ve kuruluşlar, Alevilere yönelik soykırıma karşı acil eylem planı oluşturmalı ve gerekli mekanizmaları devreye sokmalıdır.

*Türkiye, HTŞ yönetimine verdiği desteği çekmeli ve Alevi nüfusunun korunması için insani diplomasi yürütmelidir.

*Lazkiye’de HTŞ’nin zulmünden kaçan Aleviler için Hatay üzerinden insani yardım koridoru açılmalı, açlık ve hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sivillere temel yardımlar ulaştırılmalıdır.

*Soykırımın yaşandığı bölgelere uluslararası gözlemciler gönderilmeli ve insan hakları ihlalleri tespit edilmelidir.

*Alevi topluluğunun maddi ve manevi varlığı korunmalı, kültürel mirasının yağmalanmasına karşı tedbirler alınmalıdır.

*HTŞ rejiminin uluslararası toplum tarafından meşru bir aktör olarak tanınmasına yönelik her türlü girişim reddedilmelidir.

İmzacılar

Mehmetcan Akpınar, Kemal Baş, Hanna Beth, Burcu Buğu, Murat Büyükyılmaz, Selim Çakmaklı, Gulgesch Deryaspi, Racho Donef, Emrah Günok, Necva Hadim, Yara Issa, Özkan Karabulut, Zana Kibar, Zeynep Oğuz Kursar, Adnan Şahin, Halil İbrahim Yenigün, Necla Açık, Mahmut Ağbaht, Latife Akyüz, Hakan Altun, Özlem Atik, Cenk Yiğiter, Nevzat Samet Baykal, İsmail Beşikçi, Egemen Cevahir, Eylem Çamuroğlu, Hacı Çevik, Dilşa Deniz, Burcu Dysart-Değirmenci, Caner Ercan, Ahmet Kerim Gültekin, Ülkü Güney, Hayal Hanoğlu, Adelina Hasani, Funda Karapehlivan, Philip G. Kereyenbroek, Taylan Koç, Günal Kurşun, Melahat Kutun, Kamran Matin, Hakan Mertcan, Esra Mungan, Nil Mutluer, Sibel Özbudun, Neşe H. Özgen, Ergün Özgür, Elif Sandal-Önal, Aydın Selvioğlu, Rami Shamseen, Ülker Sözen, Mustafa Şener, Ceren Şengül, Selim Temo, Tolga Töre, S. Gürçağ Tuna, Deniz Yonucu, Şefik Zan, Melek Zorlu, Heysem Kaya, Bilgül Kutan, Candan Badem, Fikret Başkaya, Şule Can, Yücel Demirer, Selim Eskiizmirliler, Süreyya Karacabey, Rauf Mehmet Kesici, Alaeddin Şenel, Aslı Telli, Yüksel Akkaya, Hacer Ansal, Cemalettin Aydın, Çiğdem Boz, David Goldsman, Gençay Gürsoy, Zehra Kabasakal, Melih Kırlıdoğ, Meryem Koray, Eser Köker, Levent Köker, Kuvvet Lordoğlu, Baskın Oran, Mehmet Uğur, Arnold Werner, Ayhan Yalçınkaya, Tessa Hofmann, Necati Abay, Yasar Hilin Abbas, Ayosh Youshaa Abo, Malaz Aboud, Muzaffer Acunbay, Hilal Açıkgöz, Haldun Açısözlü, Tuncay Adak, Aytekin Aktaş, Ghada Asaad, Hussein Asaad, Ali Asadaa, Osman Ergin, Yıldız Aydın, Erol Aydöner, Mohmad Azzat, Ergun Babahan, Mariam Badour, Behice Bağ, Ferit Barut, Cengiz Bayıldıran, Hussein Belal, Rıdvan Bilek, Alaattin Bilginç, Akın Birdal, Aydın Bodur, Heval Bozbay, Kemal Bülbül, Selami Büyüknisan, Arif Ali Cangı, Şenay Çakır, Sevim Çamlı, Oktay Çaparoğlu, Demir Çelik, Sait Çetinoğlu, Mehmet Çömüt, Hülya Asya Dağlı, Gabriela Damm, Michael Damm, Marah Dayoub, Ziya Deli, Garip Demir, Yılmaz Demir, Temel Demirer, Ozan Devrim, Rober Dian, Ahmet Doğan, Murat Ekmekçi, Köksal Duran, Metin Ebetürk, Hakkı Eken, Musa Kazım Engin, Pervin Erbil, Şükriye Ercan, Abdullah Erdemli, Serhat Ertuğ, Ahmad Esmaeel, Elham Essa, Ali Eşki, Sami Evren, Mahmod Eyad, Sonia Fabiola, Soliman Fayad, Ramazan Gezgin, Maarouf Ghadeer, Moualla Ghadeer, Momad Ghazal, Natali Glezou, Cebrail Gökçen, Ali Gökkaya, Hasan Gökyıldız, Adnan Gölpınar, Lütfi Gölpınar, Tanju Günaydın, Mehmet Ali Gündoğan, Kadir Gündüz, Tarık Günersel, Cemalettin Gürler, Sadık Güvenç, Mehmet Güzel, Mayada Gyuling, Habeb Hadr, Ziya Halis, Raha Harfy, Ahmad Hasan, Reem Hassan Said, Hovsep Hayreni, İnci Hekimoğlu, Haneen Hussain, Venus Hydar, Audette Hyder, Ali İbrahem, Yasmin İbrahim, Birsen İdeli, Mohammad Ismail, Hanadi Issa, Majd Issa, Jack Jabbour, Fatin Kanat, Ferit Kapan, Mustafa Karabudak, Deniz Karakaş, Arkadaş Karataş, Ümit Kardaş, Yaşar Kartal, Ali Kassab, Nizam Kaya, Nurettin Kaya, Ali Ekber Kaypakkaya, Çiğdem Kazan, Ece Tuğçe Keloğlan, Eren Keskin, Khizamaa Khadur, Erdal Kılıçkaya, Sema Kılıçkaya, Vecdet Kimyonok, İshak Kocabıyık, Selahattin Koçak, Tülay Koçak, Türkan Konukçu, Yurdakul Köroğlu, Osman Köse, Süleyman Kuş, İbrahim Küreken, Enver Laçin, Mohamad Leen, Fater Mahfoud, Eyad Mahmoud, Hala Malla, Suzan Yazıcı, Ali Hasan Zubaroğlu, Hala Mella, Ahmad Mhnna, Hadeel Mhanna, Lola Mhrezz, Hayk Minasyan, İssa Modi, İsaac Mohamed, Majd Mohammad, Abeer Mohammed, Ahmed Mohemed, Turgut Morkoç, Hasan Mübarek, Elham Nasser, Hülya Nehir, Riam Noleen, Muhsin Nuraydın, Arif Okay, Oguz Bager Oktay, Mahmoud Omran, Sait Oral, Gül Oruç, Mevlüd Oruç, Angel Othman, Sara Othman, Leyla Oyan, Zerefshan Oymak, Elçin Öz, Yıldız Özalp, Zehra Çiğdem Özcan, Mehmet Özdemir, Ahmet Bülent Özer, Doğan Özgüden, Derman Özgür, Ali Özkan, Erkan Özkan, Hasan Özkan, Yasemin Özkan, Erol Özkoray, Nesrin Lora Öztürk, Muzaffer Öztürk, Nuriye Öztürk, Ahmet Özuğurlu, Zeynep Özuğurlu, Süleyman Özyürek, Neslihan Pekmutlu, Babür Pınar, Edibe Rahbay, Ali Jaafar Rakamany, Hamide Rencüs, Sezai Reyhanoğlu, Süleyman Rıdvanoğlu, Paul G. Roth, Mera Sahutoğlu, Hadeel Salamah, Sara Saleh, Ali Saloom, Firas Saqer, Tevfik Savaş, Halil Savda, Gül Savi, Abacı Selva, İbrahim Seven, Şenay Seyrekel, Meriana Shahen, Ali Smaya, Zoalfekar Soltan, Mouneer Soulaiman, Özcan Soysal, Ali Sürmeli, Necati Şahin, Güngör Şenkal, Gülcan Tarkan, Hüseyin Habip Taşkın, Mahir Tatar, Kerim Tepeli, Torsten Trotzki, İnci Tuğsavul, Aziz Tunç, Feyzullah Tunç, Attila Tuygan, Leyla Helen Uyar, Hasan Ürel, Ahmad Wassouf, Batool Yaseen, Binanlı Yazar, Rahşan Yazar, Hüseyin Yeniocak, Erdal Yeşiloğlu, Mehmet Yeşiltepe, Ayşe Yetişen, Ali Yıldız, Çiğdem Yıldız, Derviş Yıldız, Mehmet Yıldız, Resul Yıldız, Savaş Yılmaz, Lemia Yiyit, Şanar Yurdatapan, Ariş Yuşa, Erdoğan Zamur, Ali Ziad.

(EMK)