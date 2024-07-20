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Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 17:51
 ~ Son Güncelleme: 20 Temmuz 2024 17:52
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Trump'a suikast girişiminde İHA tespit edildi

ABD Başkan adayı Trump’a suikast girişiminde bulunan Crooks'un aracında bir insansız hava aracı ve bu hava aracına ait ekipmanlar bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trump'a suikast girişiminde İHA tespit edildi

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski başkan Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen Thomas Matthew Crooks'un, Trump sahneye çıkmadan birkaç saat önce miting alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurduğu tespit edildi.

ABD'nin NBC News televizyonundaki habere göre, üst düzey bir emniyet kaynağı, Crooks'un arabasında bir İHA'nın ve bu hava aracına ait ekipmanların ele geçirildiğini bildirdi.

Crooks'un, kameralı İHA sayesinde miting üzerinden kuş bakışı görüntü elde ederek güvenlik açıklarını tespit etmiş olabileceği ve saldırısını buna göre planlamış olabileceği düşünülüyor. Gizli Servisin güvenliği sağladığı bölgelerde İHA uçurulması genellikle yasaklanırken mitingde bu yasağın uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, Gizli Servis’in olayı nasıl ele aldığına dair üç soruşturma başlattı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da Kongre soruşturması başlatma sözü verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırgan vurularak öldürtüldü. FBI, suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

(AS)

donald trump abd seçimi
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