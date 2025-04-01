Özgür Özel: "Zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üniversite öğrencilerinin anonim olarak çağrıda bulundukları #2nisantüketimboykotu'na tam destek açıkladı.

"Herkesi tüketimden gelen güçlerini kullanmaya" çağırdı

Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşında "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum." dedi.

19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.



Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu… pic.twitter.com/AlqUJMgeSr — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 1, 2025

"Bir avuç cuntacı"

Özel, boykota devlet gücüyle karşı çıkmayı hedefleyen iktidarı "bir avuç cuntacı" olarak niteledi.

"Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." dedi.

(AEK)