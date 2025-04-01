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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2025 21:32
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 21:57
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CHP GENEL BAŞKANI'NDAN TAM DESTEK

Özgür Özel: "Zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum"

CHP Genel Başkanı, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamayla üniversite öğrencilerinin çağrıda bulunduğu #2nisantüketimboykotu'nu "devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı"ya rağmen gerçekleştireceklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel: "Zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum"
Özgür Özel #2nisantüketimboykotu!na desteğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üniversite öğrencilerinin anonim olarak çağrıda bulundukları #2nisantüketimboykotu'na tam destek açıkladı.

"Herkesi tüketimden gelen güçlerini kullanmaya" çağırdı

Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşında "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum." dedi.

"Bir avuç cuntacı"

Özel, boykota devlet gücüyle karşı çıkmayı hedefleyen iktidarı "bir avuç cuntacı" olarak niteledi. 

"Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." dedi. 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
boykot özgür özel tüketim
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