Volkan Konak için İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi

58 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için öğle namazını müteakip Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, sanatçının sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği törende, taziyeleri eşi Selma Konak kabul etti.

Cenaze törenine katılan sanatçılar arasında Orhan Gencebay, Erol Evgin, Resul Dindar, Alper Kul, Aylin Kontente, Melek Baykal, Müjdat Gezen, Sinan Özen, Hakan Altun, Berkay ve Hüsnü Şenlendirici de yer aldı.

Volkan Konak hayatını kaybetti

Özel: “Darbeye ilk tepki veren sanatçılardandı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

“Geçen hafta İstanbul’un iradesine yapılan darbeye ilk tepki veren sanatçılardandı. Bugün rakam 2900’ün üzerine çıktı. 3 bine yakın sanatçı imza attı. O, ‘Hepimiz cesaretle bir adım öne çıkmalıyız’ diyen kişiydi. Kampanya 800 imza olduğunda kendi yurt dışındaydı. Bir arkadaşı aramış, ‘Volkan sen de imza koymayı düşünür müsün? diye. ‘Ben oraya imzayı değil kalbimi basarım’ demiş. Volkan Konak bu demek işte.

“Hepimiz onu çok özleyeceğiz”

CHP lideri Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkenin haklı mücadelelerine bütün yüreğini basan birini kaybettik. Dereler, çocuklar, ormanlar, insanlar onu çok özleyecek. Hepimiz onu çok özleyeceğiz. Çok üzgünüz. İstanbul’da, gördünüz, bir cenaze törenini aşan, başka bir duygu var burada. Yarın da Trabzon Maçka’da olacağız.

“Volkan abimiz, Volkan Konak’ı, bu toprakların cesur, devrimci evladını hep beraber, toprağına teslim edeceğiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Hakkımız bizden yana helal olsun. İnşallah o da bu kadar onurlu bir mücadeleden sonra hakkını bizlere helal etmiştir. Çok özleyeceğiz. Acımız çok büyük hepimizin başı sağ olsun.”

Konak’ın cenazesi memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde defnedilecek.

(VC)