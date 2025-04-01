Tartus ve Humus’ta dördü çocuk 12 sivil katledildi

Suriye’de Esad yönetiminin 8 Aralık 2024’te sona ermesinin ardından tırmanan ve 6 Mart itibarıyla etnik temizlik operasyonlarına dönüşen Alevilere yönelik saldırılar sürüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, ülkede Ramazan Bayramı’nın ilk gününde (31 Mart) Tartus ve Humus vilayetlerinde, dördü çocuk olmak üzere 12 sivilin hayatını kaybettiği iki saldırı gerçekleşti.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar

Tartus’un Baniyas ilçesine bağlı Alevi köyü Harf Binamra’da, Askeri Operasyonlar İdaresi'ne bağlı unsurlar, biri çocuk ve çoğu yaşlı altı kişiyi infaz etti.

SOHR kaynakları, saldırganların Baniyas kırsalında yer alan ve eski Suriye ordusuna ait bir üsse ev sahipliği yapan Ed-Disne’den geldiğini, olay öncesinde mezhepçi sloganlar attığını ve altı kişiyi kurşunlayarak katlettiğini belirtti.

İstanbul merkezli Suriyeli muhalif yayın organı Enab Baladi'nin haberine göre, silahlı kişiler, köyde yaşayan Sümer Şahin adlı bir kişinin evine gelerek köy muhtarı Cevdet Faris’i sordu. Sümer Şahin, muhtarın gelmesini sağlamak amacıyla onu aramaya zorlandı. Daha sonra silahlı kişiler, köy muhtarı Cevdet Faris ve oğlu Necdet ile ev sahibi Sümer Şahin, 12 yaşındaki oğlu İbrahim, kardeşi Sair ve babası İbrahim’i infaz etti.

Saldırının ardından Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı unsurlar köye gelerek kanaat önderleriyle görüştü. Tartus Valiliği’nin resmi Facebook sayfasında görüşmeye ilişkin paylaşılan videoda, bir güvenlik yetkilisinin, katliamın sorumlularının mutlaka cezalandırılacağını vurguladığı görüldü.

SOHR, ilerleyen saatlerde güvenlik güçlerinin iki kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Bu kişilerin serbest bırakılmaması ve mutlaka yargılanması gerektiğini vurguladı.

*SOHR tarafından paylaşılan, Harf Binamra’da katledilen İbrahim Şahin adlı çocuğun çizimi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İbrahim Şahin adlı 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kamuoyunun dikkatini çekti. Görüntülerde, İbrahim’in geniş pantolonunu belinde tutabilmek için siyah bir kumaş parçası kullandığı görülüyor. Bu detay, sosyal medya kullanıcıları tarafından çocuğun yaşadığı yoksulluğun bir göstergesi olarak yorumlandı. Paylaşımlarda , ailesinin bir kemer alacak maddi imkâna dahi sahip olmadığına vurgu yapıldı.

Humus’taki saldırıda altı sivil öldürüldü

SOHR aynı gün, Humus’un Kerem ez-Zeytun Mahallesi’nde Alevi bir ailenin yaşadığı eve baskın düzenlendiğini bildirdi. Saldırganlar, evde bulunanlara ateş açarak anne ile üç çocuğunu öldürdü. Baba ise saldırıda ağır yaralandı.

SOHR kaynaklarına göre, saldırı sırasında evde misafir olarak bulunan iki kişi daha yaşamını yitirdi.

Gözlemevi, saldırıdan güvenlik güçlerini sorumlu tutarken; Enab Baladi saldırının ‘kimliği belirsiz kişiler’ tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.

(VC)