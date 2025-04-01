ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Nisan 2025 20:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 20:28
2 dk Okuma

ALEVİLERE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Tartus ve Humus’ta dördü çocuk 12 sivil katledildi

Humus’un Kerem ez-Zeytun Mahallesi ile Tartus’un Baniyas ilçesine bağlı Harf Binamra köyündeki saldırılar, kamuoyunda yoğun tepkilere neden oldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, her iki saldırıdan da güvenlik güçlerini sorumlu tuttu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tartus ve Humus’ta dördü çocuk 12 sivil katledildi
*Harf Binamra katliamı, 31 Mart 2025. (Fotoğraf: SOHR)

Suriye’de Esad yönetiminin 8 Aralık 2024’te sona ermesinin ardından tırmanan ve 6 Mart itibarıyla etnik temizlik operasyonlarına dönüşen Alevilere yönelik saldırılar sürüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, ülkede Ramazan Bayramı’nın ilk gününde (31 Mart) Tartus ve Humus vilayetlerinde, dördü çocuk olmak üzere 12 sivilin hayatını kaybettiği iki saldırı gerçekleşti.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025

Tartus’un Baniyas ilçesine bağlı Alevi köyü Harf Binamra’da, Askeri Operasyonlar İdaresi'ne bağlı unsurlar, biri çocuk ve çoğu yaşlı altı kişiyi infaz etti.

SOHR kaynakları, saldırganların Baniyas kırsalında yer alan ve eski Suriye ordusuna ait bir üsse ev sahipliği yapan Ed-Disne’den geldiğini, olay öncesinde mezhepçi sloganlar attığını ve altı kişiyi kurşunlayarak katlettiğini belirtti.

İstanbul merkezli Suriyeli muhalif yayın organı Enab Baladi'nin haberine göre, silahlı kişiler, köyde yaşayan Sümer Şahin adlı bir kişinin evine gelerek köy muhtarı Cevdet Faris’i sordu. Sümer Şahin, muhtarın gelmesini sağlamak amacıyla onu aramaya zorlandı.

Daha sonra silahlı kişiler, köy muhtarı Cevdet Faris ve oğlu Necdet ile ev sahibi Sümer Şahin, 12 yaşındaki oğlu İbrahim, kardeşi Sair ve babası İbrahim’i infaz etti.

Saldırının ardından Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı unsurlar köye gelerek kanaat önderleriyle görüştü. Tartus Valiliği’nin resmi Facebook sayfasında görüşmeye ilişkin paylaşılan videoda, bir güvenlik yetkilisinin, katliamın sorumlularının mutlaka cezalandırılacağını vurguladığı görüldü.

SOHR, ilerleyen saatlerde güvenlik güçlerinin iki kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Bu kişilerin serbest bırakılmaması ve mutlaka yargılanması gerektiğini vurguladı.

*SOHR tarafından paylaşılan, Harf Binamra’da katledilen İbrahim Şahin adlı çocuğun çizimi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İbrahim Şahin adlı 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kamuoyunun dikkatini çekti. Görüntülerde, İbrahim’in geniş pantolonunu belinde tutabilmek için siyah bir kumaş parçası kullandığı görülüyor. Bu detay, sosyal medya kullanıcıları tarafından çocuğun yaşadığı yoksulluğun bir göstergesi olarak yorumlandı. Paylaşımlarda, ailesinin bir kemer alacak maddi imkâna dahi sahip olmadığına vurgu yapıldı.

Humus’taki saldırıda altı sivil öldürüldü

SOHR aynı gün, Humus’un Kerem ez-Zeytun Mahallesi’nde Alevi bir ailenin yaşadığı eve baskın düzenlendiğini bildirdi. Saldırganlar, evde bulunanlara ateş açarak anne ile üç çocuğunu öldürdü. Baba ise saldırıda ağır yaralandı.

SOHR kaynaklarına göre, saldırı sırasında evde misafir olarak bulunan iki kişi daha yaşamını yitirdi.

Gözlemevi, saldırıdan güvenlik güçlerini sorumlu tutarken; Enab Baladi saldırının ‘kimliği belirsiz kişiler’ tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye alevi katliamı Suriye'de Alevi katliamları humus sahil bölgesi tartus
ilgili haberler
SAHİL KATLİAMININ TANIKLARI ANLATIYOR
Tartus’ta Es-Subuh ailesinden geriye kimse kalmadı
1 Nisan 2025
/haber/tartusta-es-subuh-ailesinden-geriye-kimse-kalmadi-306032
SOHR: Suriye’de 6 Mart’tan bu yana en az 1659 sivil katledildi
27 Mart 2025
/haber/sohr-suriyede-6-marttan-bu-yana-en-az-1659-sivil-katledildi-305905
SAHİL KATLİAMININ TANIKLARI ANLATIYOR
Lazkiyeli Zeynep: Sadece güvenlik ve huzur içinde yaşamak istiyoruz
19 Mart 2025
/haber/lazkiyeli-zeynep-sadece-guvenlik-ve-huzur-icinde-yasamak-istiyoruz-305551
İNTİKAM CİNAYETLERİNİ KABUL ETTİ
Ahmet eş-Şara: "Adeletsizce kan dökülmesini veya cezasız kalmasını kabul etmeyeceğiz"
11 Mart 2025
/haber/ahmet-es-sara-adeletsizce-kan-dokulmesini-veya-cezasiz-kalmasini-kabul-etmeyecegiz-305306
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025
/haber/suriyede-alevilere-yonelik-saldirilar-305283
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SAHİL KATLİAMININ TANIKLARI ANLATIYOR
Tartus’ta Es-Subuh ailesinden geriye kimse kalmadı
1 Nisan 2025
/haber/tartusta-es-subuh-ailesinden-geriye-kimse-kalmadi-306032
SOHR: Suriye’de 6 Mart’tan bu yana en az 1659 sivil katledildi
27 Mart 2025
/haber/sohr-suriyede-6-marttan-bu-yana-en-az-1659-sivil-katledildi-305905
SAHİL KATLİAMININ TANIKLARI ANLATIYOR
Lazkiyeli Zeynep: Sadece güvenlik ve huzur içinde yaşamak istiyoruz
19 Mart 2025
/haber/lazkiyeli-zeynep-sadece-guvenlik-ve-huzur-icinde-yasamak-istiyoruz-305551
İNTİKAM CİNAYETLERİNİ KABUL ETTİ
Ahmet eş-Şara: "Adeletsizce kan dökülmesini veya cezasız kalmasını kabul etmeyeceğiz"
11 Mart 2025
/haber/ahmet-es-sara-adeletsizce-kan-dokulmesini-veya-cezasiz-kalmasini-kabul-etmeyecegiz-305306
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025
/haber/suriyede-alevilere-yonelik-saldirilar-305283
Sayfa Başına Git