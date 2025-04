Boykotçulara "vatan haini" diyen organizatör boykota yenildi: Bütün gösteriler iptal

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine başlayan protestolar kapsamında boykot edilen firmalardan DBL Entertainment şirketinin patronu Abdülkadir Özkan, boykot çağrılarına hedef olan "projelerinin tamamından çekildiğini" duyurdu.

Ancak, Özkan açıklama yapana kadar Norveçli sanatçı Ane Brun ekimdeki konserini iptal ettiğini duyurumuştu bile. Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'nın 23 Nisan'daki İstanbul gösterisi de hiçbir açıklama olmaksızın bilet satış gişelerinden kaldırıldı.

Özkan, boykot edilen şirketlerden kahve zinciri "EspressoLab"a yönelik bir protesto dolayısıyla protestocuları "vatan hainliği" ile suçlayan sosyal medya paylaşımları üzerine kendisi boykot çağrılarına muhatap olmuştu. Müzikseverler haziranda gerçekleşmesi planlanan Britanyalı rock grubu Muse'un konserini boykot çağrıları yayımlarken, özgürlükçü müzik topluluğundan da konserini iptal etmesini istemeye başlamışlardı.

Özkan, salı günü yaptığı açıklamada "vatan hainliği" suçlamasını içeren paylaşımının "bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekil[diğini]" ve "belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini eleştirirken, demokratik protesto hakkını kullanan gençlerin hedef alındığı gibi bir algı oluş[tuğunu]" iddia etti. "Eleştirimin hedefi, gençliğin anayasal hakkını kullandığı barışçıl protesto değil, bu hakkı provoke ederek şiddet ortamı yaratmaya çalışan radikal tutumlardır." dedi.

Öztürk'ün "eleştiri" olarak nitelediği "vatan hainliği" ifadesine yer verdiği mesajı, boykot edilen "EspressoLab" önünde çekilmiş bir video paylaşımını alıntılıyor. Ancak paylaşılan videonun kendisi başka bir yoruma gerek bırakmayacak açıklıkla saldırganların "EspressoLab" önünde barışçı bir gösteride bulunanlara içeriden masa ve iskemleler atanlar olduğunu, protestocuların üzerlerine atılan masa ve sandalyeleri saldırganlara iade etmekten başka bir şey yapmadıklarını gösteriyor. Öztürk'ün mesajı gerçek saldırganları değil, EspressoLab'ı boykot ettikleri için saldırıya uğrayanları hedef alıyor.

Sonuçlar, Öztürk'ün yanlış değil doğru anlaşıldığını, kendisine yönelen tepkinin tek kaynağının saldırganların yanında yer alması olduğunu, konserlerinin boykotun radarına girmesinin kendisinden başka bir sorumlusu olmadığını ortaya koyuyor.

Abdülkadir Öztürk, açıklamasında 20 yıldır kazandığı başarılarının "kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediği" ve "yaşananların, değerli ekip arkadaşları[nı] ve yürüttü[kleri] projeleri olumsuz etkilememesi adına [...] projelerin tamamından çekildiğini" ileri sürmekle birlikte "çekilmek" fiiliyle neyin ifade edildiği belirsiz.

Özkan'ın "projeleri"nden Norveçli şarkıcı Ane Brun'un İstanbul konserini iptal edeceği Türkiye'deki bağlantılarına duyurulmasının üzerinden bir gün bile geçmeden kendi sosyal medya hesabından da ilan edilmişti.

I have decided not to play in Istanbul this October.

I was so looking forward to playing for you, but unfortunately, this is not the right time.

I dream of playing for you as soon as possible.

I stand by you. In Peace and Love❤️ pic.twitter.com/4Zi3NQkFCv