ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Nisan 2025 19:20
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2025 20:40
3 dk Okuma

Boykotçulara "vatan haini" diyen organizatör boykota yenildi: Bütün gösteriler iptal

Boykotçulara yönelttiği galiz saldırılarla önümüzdeki aylarda İstanbul'da gerçekleştireceği bütün konserleri boykotun hedefi haline getiren DBL Entertainment patronu, "projelerin tamamından çekildim" dedi. Ama, sanatçıların çoğu konserlerini çoktan iptal etmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Boykotçulara "vatan haini" diyen organizatör boykota yenildi: Bütün gösteriler iptal
İsveçli şarkıcı Ane Brun, "yanınızdayız, şimdi konserin zamanı değil" dedi/X, @anebrun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine başlayan protestolar kapsamında boykot edilen firmalardan DBL Entertainment şirketinin patronu Abdülkadir Özkan, boykot çağrılarına hedef olan "projelerinin tamamından çekildiğini" duyurdu. 

Ancak, Özkan açıklama yapana kadar Norveçli sanatçı Ane Brun ekimdeki konserini iptal ettiğini duyurumuştu bile. Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'nın 23 Nisan'daki İstanbul gösterisi de hiçbir açıklama olmaksızın bilet satış gişelerinden kaldırıldı. 

Boykotçuları hedef alırken boykotun hedefi oldu

Özkan, boykot edilen şirketlerden kahve zinciri "EspressoLab"a yönelik bir protesto dolayısıyla  protestocuları "vatan hainliği" ile suçlayan sosyal medya paylaşımları üzerine kendisi boykot çağrılarına muhatap olmuştu. Müzikseverler haziranda gerçekleşmesi planlanan Britanyalı rock grubu Muse'un konserini boykot çağrıları yayımlarken, özgürlükçü müzik topluluğundan da konserini iptal etmesini istemeye başlamışlardı. 

Boykotu "vatan hainliği" diye yaftalayan organizatör, Muse konserini boykot ettirdi
BUMERANG ETKİSİ
Boykotu "vatan hainliği" diye yaftalayan organizatör, Muse konserini boykot ettirdi
31 Mart 2025

Özkan: "Hedefim boykotçular değil radikallerdi" 

Özkan, salı günü yaptığı açıklamada "vatan hainliği" suçlamasını içeren paylaşımının "bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekil[diğini]" ve "belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini eleştirirken, demokratik protesto hakkını kullanan gençlerin hedef alındığı gibi bir algı oluş[tuğunu]" iddia etti. "Eleştirimin hedefi, gençliğin anayasal hakkını kullandığı barışçıl protesto değil, bu hakkı provoke ederek şiddet ortamı yaratmaya çalışan radikal tutumlardır." dedi. 

"Şiddet uygulayanlar" boykot yapanlar değil, boykot edilenler

Öztürk'ün "eleştiri" olarak nitelediği "vatan hainliği" ifadesine yer verdiği mesajı, boykot edilen "EspressoLab" önünde çekilmiş bir video paylaşımını alıntılıyor. Ancak paylaşılan videonun kendisi başka bir yoruma gerek bırakmayacak açıklıkla saldırganların "EspressoLab" önünde barışçı bir gösteride bulunanlara içeriden masa ve iskemleler atanlar olduğunu, protestocuların üzerlerine atılan masa ve sandalyeleri saldırganlara iade etmekten başka bir şey yapmadıklarını gösteriyor. Öztürk'ün mesajı gerçek saldırganları değil, EspressoLab'ı boykot ettikleri için saldırıya uğrayanları hedef alıyor. 

Sonuçlar, Öztürk'ün yanlış değil doğru anlaşıldığını, kendisine yönelen tepkinin tek kaynağının saldırganların yanında yer alması olduğunu, konserlerinin boykotun radarına girmesinin kendisinden başka bir sorumlusu olmadığını ortaya koyuyor. 

Projelerden çekilmek ne demek?  

Abdülkadir Öztürk, açıklamasında 20 yıldır kazandığı başarılarının "kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediği" ve "yaşananların, değerli ekip arkadaşları[nı] ve yürüttü[kleri]  projeleri olumsuz etkilememesi adına [...] projelerin tamamından çekildiğini" ileri sürmekle birlikte "çekilmek" fiiliyle neyin ifade edildiği belirsiz. 

"Çekilenler" sanatçıların kendileri 

Özkan'ın "projeleri"nden Norveçli şarkıcı Ane Brun'un İstanbul konserini iptal edeceği Türkiye'deki bağlantılarına duyurulmasının üzerinden bir gün bile geçmeden kendi sosyal medya hesabından da ilan edilmişti. 

Trevor Noah da "çekildi"

DBL Entertainment'in bir başka projesi, uluslararası ünlü komedyen Trevor Noah'nın 23 Nisan İstanbul performansı da sanatçı tarafından iptal edildi. Gösterinin iptal duyurusunun nedenlerine bilet satış sitesinde yer verilmezken Noah'nın yapacağı gösteri afişi de DBL Entertainment internet sitesinden kaldırıldı.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
toplum siyaset sanat müzik
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git