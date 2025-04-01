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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 1 Nisan 2025 23:51
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2025 00:33
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İSTANBUL TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ AÇIKLANDI

İstanbul'un enflasyonu martta yüzde 46,23

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ölçümlerine göre, martta kentte enflasyon önceki aya oranla yüzde 3,79 arttı. Önceki yılın aynı ayına göre artış oranı yıllık yüzde 46,23 oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'un enflasyonu martta yüzde 46,23
İstanbul'un önemli alışveriş merkezlerinden Cevahir AVM

Şubat öncesinde güncellenerek Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyatları endeksine yaklaştırılan İTO endeksine göre martta enflasyon şubata oranla yüzde 3,79 arttı. Ocak 2024'e göre de artış oranı yüzde 46,23 oldu.

Şubatta aylık enflasyon İstanbul'da yüzde 3,19 artmış, yıllık Tüketici Fiyat İndeksi, yani yıllık enflasyon yüzde 45,35 olarak hesaplanmıştı. Eğilimin aynı şekilde sürmesi halinde yıl sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 15'e yakın bir artışla yüzde 60 düzeyinde gerçekleşebilir. 

Martta İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde, şubata göre artış gösteren gruplar ve oranları şöyle gözüküyor:

Harcama grubu  Yüzde

Alkollü içecekler ve tütün
7,31
Haberleşme 4,50
Gıda ve alkolsüz içecekler 4,22
Konut 3,59
Ulaştırma 3,15
Çeşitli mal ve hizmetler 3,11
Ev eşyası 1,27
Eğlence ve kültür 0,32
Giyim ve ayakkabı 0,09
Sağlık 0,03
Eğitim 0,03
Lokanta ve oteller -0,06

Toptan fiyat hareketleri

Öte yandan toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve şubat 2025'te yüzde 2,33 artan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi martta yüzde 2,30 arttı.

Martta 2024'ün aynı ayına göre değişim oranı yüzde 33,17 yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 46,12 oldu.

En yüksek toptan eşya fiyat artışı inşaat malzemelerinde

Yıllık ortalama bazda mart ayı gruplar itibarıyla artışlar sırasıyla inşaat malzemelerinde yüzde 92,81, mensucatta (dokuma ürünleri) yüzde 71,96, kimyevi maddelerde yüzde 47,09, gıda maddelerinde yüzde 43,70, yakacak ve enerjide yüzde 36,08, işlenmemiş maddelerde yüzde 34,44, madenlerde yüzde 30,02 artış olarak gerçekleşti.

Sepet güncellenmişti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay açıkladığı tüketici fiyatları endeksi için gösterge kabul edilen İTO endeksleri bir süredir farklı seyrediyordu. Ancak İTO endeksini şubat ayı öncesinde güncelledi. 1995 yılından bu yana hazırlanan "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi" ilk kez cumartesi günü "İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" adıyla yenilenerek yayımlandı.

Yeni endeks ana gruplar ve madde sayısı olarak TÜİK ile daha uyumlu bir görünüm sergiliyor. Yani sepetteki ürünler de güncellendi.

Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, çıkan sonuçlarla ilgili, “TÜİK ile İTO verilerinin ana eğiliminin eskisine göre daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Güncelleme sonrası bu bizim beklediğimiz bir durumdu,” dedi.

TÜİK ise enflasyon verilerini 3 Nisan'da açıklayacak.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
İTO fiyat endeksi enflasyon
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