FBI: Trump’a suikast girişiminin motivasyonu belirlenemedi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski Başkan, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruşturmaya dair bugün açıklama yaptı.

FBI'ın suikast ile ilgili soruşturmasını yürüten yetkilisi Kevin Rojek, olayla ilgili yaklaşık 1000 kişiyle kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini ve birçok eksik parçayı tamamlamaya çalıştıklarını belirtti.

Rojek, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un, saldırıdan önce hem Trump hem de Biden'ın seçim miting yerlerine ilişkin kapsamlı araştırma yaptığını ve Trump'ın Pensilvanya'nın Butler bölgesindeki mitingini saldırı için “uygun bir fırsat olarak gördüğünü” kaydetti.

Rojek ayrıca, FBI olarak saldırganın motivasyonu hakkında belli bir fikirleri bulunduğunu ancak konuyla ilgili açıklama yapacak noktada olmadıklarını söyledi.

Trump'a suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlediği mitingde kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğradı. Mitinge katılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı, incelemelerin ardından olay mahallinde öldürülen saldırganın, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurdu. Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etti. Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade verdi, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtti.

(AS)