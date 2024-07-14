"Trump kendisini çoktan 'yaşayan şehit imgesi'ne büründürdü"

Eski ABD Başkanı ve Demokrat Joe Biden'ın ikinci dönem başkanlık yarışındaki rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'ın uğradığı saldırının hemen ardından olayla birlikte ortaya çıkan soruları ve olası gelişmeleri Avustralya düşünce kuruluşu Lowry Enstitütüsü değerlendirdi. Dijital haber yorum mecrası "The Interpreter"daki yorumunda, Trump'ın çoktandır aramakta olduğu statüko mağduru "yaşayan şehit" imgesine sonunda kavuştuğunu ve saldırıyı büyük bir hızla kazanca dönüştüreceğini ileri sürdü.

"Trump'a yönelik saldırının ardından ortaya çıkan acil sorular" başlıklı yorumda ele alınan başlıca olasılıklar şunlar:

Olanlar Trump için ne anlama geliyor?

[...] Bundan böyle mitingde arkasında dalgalanan Amerikan bayrağıyla meydan okuyan yumruğunu kaldırdığı olağanüstü imgedeki akan kanıyla Trump, rakiplerinin yok saymasının daha da güçleşeceği bir fedakarlık galerisinde kendisine yer bulacak. Teknoloji milyarderi Elon Musk, [sahibi olduğu X sosyal medya platformunda] Trump'ı derhal Theodore Roosevelt'e benzeterek desteğini sunmakta gecikmedi.

Dört aylık kampanya döneminin başlamasına az kala Trump, çok keyif aldığı serbest halk mitinglerini güvenlice düzenlemeye devam edebilecek mi? Gizli Servis bunu yapmasını istemeyecektir. Ancak Trump, kendisini sahneden indirirlrken koruma elemanlarını iteleyerek kalabalığa kavgayı sürdürmeleri işaretini vermekle kararlılığını ortaya koydu.



Bu Trump destekçileri, şimdiden saldırganın amacı hakkında hararetli spekülasyonlara girişecekler -kimileri saldırganın iplerinin kimin elinde olduğu sorularını ortaya atıyor. [Bu olayda, John Kennedy'nin katili olduğu iddia edilen] Lee Harvey Oswald tipi komplo teorilerinden değil, sosyal medyanın aşırı yüklendiği ve yapay zekanın ürünü sahtekarlıkların kol gezdiği bu dönemde daha da yoğun bir şeyden bahsediyoruz. Trump, sıra kendisini bir direniş kaynağı olarak göstermeye geldiğinde her zaman Amerikan siyasetini etkileyen komplocu eğilimdenyararlanmayı bilmişti.

Olanlar Biden için ne anlama geliyor?

Trump'a yönelik saldırı, Joe Biden'ın yarıştan çekileceği yönündeki söylentilere belki kalıcı olarak kısa devre yaptıracak. Biden ülke genelinde sükunet çağrısında bulundu. Demokrat partideki ajitatörler Biden'ın yaşı ve adaylık kapasitesi konusundaki kuşkularını korumaya devam etseler de şu anda huzursuzluğu daha da artırabilecek şeyler söylemekten çekinecekler.

Biden ayrıca, Trump'ın her zaman kınadığı "Derin Devlet"in bir parçası olan Gizli Servise övgüde de kusur etmedi.

Yaşanan şok, Biden'ın Trump'a yönelik saldırı hatlarını karmaşıklaştırıyor. Biden, ülkeyi birleşmeye çağırırken "Amerika'da bu tür şiddete yer yok" dese de 6 Ocak 2021 ayaklanmalarından bu yana siyasal şiddet [Trump'ın] "Amerika'yı Yeniden Büyük Kılalım" (MAGA) hareketiyle ilişkilendirilmeye başlanmıştı. Trump'ın artık mağdur kabul edilmesi bu ilişkinin siyasetin her iki tarafına da yayılmasına neden olacak. Elbette bu, failin kim olduğuna ve saikin ne olduğuna bağlı, ancak yoğun kutuplaşmanın yaşandığı bu dönemde gerçeklerde [birleşmek] son derece zor olacak.

Biden son birkaç gündür daha iddialı olmaya çalışırken, özellikle silah kontrolü konusuna odaklanmış, taarruz silahlarını yasaklama sözü vermiş ve Trump'ın bireysel silahlanma özgürlüğü yanlısı Ulusal Tüfek Birliği'ne (NRA) silah [yasağı] konusunda hiçbir şey yapmayacağına dair söz verdiğini" söylemişti. Ancak bundan böyle silah kontrolüne yönelik her tür konuşma, dikkatleri yalnızca Trump'ın başına gelenlere döndürecek ve birçok Amerikalı için bu olay, silahların yasaklanması yerine taşınması gereksinimini güçlendirecek

Olanlar Amerika için

ne anlama geliyor?

Amerikan siyasetindeki fay hatları genişleme tehlikesi taşıyor. 6 Ocak [2021] ayaklanmalarıyla ilgili tartışmaların hararetinde bir miktar artış olması bekleniyor. Ancak Amerika ve Amerikan hükümet sistemi, birçok çığırtkan kablolu TV haber sunucusunun iddia ettiklerinden daha dayanıklıdır. Ülke daha önce de siyasal şiddetle baş etmişti. Bu, olan bitennin büyüklüğünün göz ardı edilmesi anlamına gelmez. Sadece felaket tellallarına karşı bir uyarı. ABD'nin önünde hala sonuca bağlanması gereken bir yarış var.

(AEK)