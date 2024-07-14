Donald Trump seçim kampanyasına saldırıdan yaralı kurtuldu

ABD Başkanlık seçimleri adaylarının belirlenmesine kısa süre kala, Cumhuriyetçi Parti'nin tek aday adayı eski Başkan Donald Trump'ın Pennsilvanya eyaletinin Butler kentindeki mitingine saldırı gerçekleşti. Saldırıda Trump sağ kulağından yaralandı.

Butler Bölge Başsavcısı Goldinger, olayda henüz kimliği açıklanmayan ve "saldırgan" olduğu iddia edilen kişi ve bir miting katılımcısının öldürüldüklerini bildirdi.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Yerel saatle öğlen 12:00 (TSİ: 20:00) sıralarında gerçekleşen olayın hemen ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, Trump konuştuğu sırada peşpeşe gelen 7 el silah patlamasını andıran sesler sürerken Trump'ın sağ kulağını eliyle tutarak kürsünün arkasına çöktüğü, atışların kesilmesi sonrasında gizli servis ajanları arasında kulağından kan sızarak doğrulduğu ve yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.

Patlamalar, miting katılımcıları arasında paniğe neden oldu. Miting alanındaki karışıklık sürerken korumalar ve Gizli Servis görevlileri Trump'ı hızla zırhlı aracına götürdü.

Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." dedi.

Joe Biden: "Herkesin ama

herkesin kınaması gerekir"

Saldırıdan yaklaşık iki saat sonra ulusa seslenen ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın tıbbi müdahaleden geçmesinden ötürü kendisine ulaşamadığını ama "iyi durumda" olduğunun bildirilmesiyle rahatladığını söyledi.

Biden eski başkana yönelik suikast girişimi olduğundan kuşkulanılan eylemi "herkesin, ama herkesin kınaması gerektiğini" söyledi ve "Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi. "Amerika'da böyle bir şiddetin olduğu fikri duyulmuş şey değil."

Biden, irticalen yaptığı konuşmasında saldırıyı resmen eski başkana yönelik suikast girişimi olarak nitelemeden önce ek bilgi beklediğini söyledi.

Biden gazetecilere verdiği demeçte, "Bir fikrim var, ancak elimde herhangi bir olgu yok" dedi ve daha fazlasını öğrendikçe güncellemede bulunmaya söz verdi.

Trump'ın sözcüsü: Trump'ın durumu iyi

Trump'ın sözcüsü: "Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor."

Trump'a yönelik bir suikast girişimi olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.

ABD Gizli Servisi: "Trump güvende ve koruma altında"

Eski ABD başkanının Pensilvanya'daki seçim kampanyasında yaşadığı olaydan sonra koruma altına alındığını açıklayan ABD Gizli Servisi, Donald Trump'ın güvende olduğunu bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı, ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Trump'ın, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında "bir olay gerçekleştiğini" aktardı. "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." dedi.

Guglielmi, soruşturmanın artık "Gizli Servis tarafından yürütüldüğünü" belirtti ve "yeni bilgi olması halinde paylaşılaca[ğını]" açıkladı.

(AEK)