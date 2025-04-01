Kemal Kılıçdaroğlu yanıtladı: Kurultayda aday olacak mı?

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü CHP kurultayında aday olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtladı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" dedi.

Özgür Özel’in kurultay açıklamasının ardından tebrik mesajı attığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur."

(ED)