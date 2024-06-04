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Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 11:44
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 11:53
1 dk Okuma

Sánchez Amor'dan kayyım açıklaması: Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı

AP Türkiye Daimi Raportörü Sánchez Amor, Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi: "Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı ve halkın iradesini topyekun bir yok sayış: Katılımın yeniden canlanmasına yönelik her umudu yok etmenin hükümet için en hızlı yolu."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sánchez Amor'dan kayyım açıklaması: Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı
*Fotoğraf: AA

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Pylaşımında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) etiketliyen Sánchez Amor, "Ve yeniden başlıyor: DEM Parti'nin seçilmiş Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı ve Valilik'ten yerine kayyım atandı. Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı ve halkın iradesini topyekun bir yok sayış: Katılımın yeniden canlanmasına yönelik her umudu yok etmenin hükümet için en hızlı yolu" dedi.

(RT)

Nacho Sánchez Amor kayyım hakkari belediyesi
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/haber/hakkariye-kayyim-atanmasinin-ardindan-11-ilde-eylem-yasagi-296111
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/haber/hakkari-belediyesine-kayyim-atanmasina-karsi-nobet-296105
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