Sánchez Amor'dan kayyım açıklaması: Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Pylaşımında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) etiketliyen Sánchez Amor, "Ve yeniden başlıyor: DEM Parti'nin seçilmiş Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı ve Valilik'ten yerine kayyım atandı. Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı ve halkın iradesini topyekun bir yok sayış: Katılımın yeniden canlanmasına yönelik her umudu yok etmenin hükümet için en hızlı yolu" dedi.

And so it begins again: @DEMGenelMerkezi elected mayor of #Hakkari, Mehmet Sıddık Akış, arrested & replaced by a trustee from the Gov. Blatant attack to democratic principles & total disregard to people's will: fastest way for 🇹🇷 Gov to demolish any hope of accession revival